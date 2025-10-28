İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,963
  • EURO
    48,9089
  • ALTIN
    5328.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Dev anlaşmalar kapıda: 250 adet F-16 ve Rafale alınacak
Savunma

Dev anlaşmalar kapıda: 250 adet F-16 ve Rafale alınacak

Dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalar ve savaşlar devam ederken hava gücünü artırmak isteyen ülkeler çeşitli anlaşmalarla envanterini hızla yenileme çabasına girdi. Son olarak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, F-16, Gripen ve Rafale'den oluşan yaklaşık 250 savaş uçağı almak için çalışmalar sürdürdüklerini resmen duyurdu.

AA28 Ekim 2025 Salı 16:51 - Güncelleme:
Dev anlaşmalar kapıda: 250 adet F-16 ve Rafale alınacak
ABONE OL

Zelenski, Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rus ordusunun ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, hava savunma imkanlarını artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Rusların ağırlıklı olarak "Şahed" tipi insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırdığını aktaran Zelenski, özellikle "Şahed"lerin giderek tehlikeli olmaya başladığını dile getirdi.

Zelenski, öte yandan müttefik ülkelerinden savaş uçakları almak için yoğun çaba sarf etmeye devam ettiklerini kaydetti.

Rafale savaş uçağı

250 ADET F-16, RAFALE VE GRİPEN ALINACAK

Kısa süre önce, İsveç ile Ukrayna arasında 100'den fazla Gripen savaş uçağı satışını da kapsayan niyet mektubunun imzalandığını anımsatan Zelenski, hava kuvvetlerini geleceğe yönelik güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Zelenski, F-16, Gripen ve Rafale gibi toplamda 250 savaş uçağını almak için görüşmeleri sürdürdüklerinin altını çizerek, "İsveç, Fransa ve ABD ile aynı anda görüşmeler yürütüyoruz. Genel talep 250 adet yeni uçaktan oluşan bir filodur. Bu, geleceğimizdir." ifadelerini kullandı.

F-16 savaş uçağı

  • F-16 Fighting Falcon
  • F-16
  • Gripen
  • rafale
  • savunma haberleri
  • savunma sanayi
  • zelenski

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.