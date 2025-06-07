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Savunma

Dev projemizden övgüyle bahsettiler: Türkiye küresel dinamikleri değiştirecek

Türkiye'nin MUGEM uçak gemisi dış basında bir kez daha analiz haberlere konu oldu. Türkiye'nin savunma sanayide gerçekleştirdiği atılımlardan övgü ile bahsedilen haberde Ankara'nın MUGEM ve benzeri projelerle küresel savunma sanayi dinamiklerini de değiştireceğinin özellikle altı çizildi.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK7 Haziran 2025 Cumartesi 13:55 - Güncelleme:
Dev projemizden övgüyle bahsettiler: Türkiye küresel dinamikleri değiştirecek
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Türkiye'nin yerli ve milli hamlelerini yakın markaja alan dış basın bu kez MUGEM Uçak Gemisi hakkında bir analiz haber yayımlayarak manşetlere taşıdı.

ABD merkezli bir dergi konu ile ilgili "Yükselen NATO müttefiki kendi uçak gemisini inşa ediyor" başlıklı bir haber kaleme aldı.

Söz konusu haberde, Türkiye'nin inşa ettiği MUGEM Uçak Gemisi hakkında detaylı bilgiler verilirken Türk savunma sanayisine de övgüler dizildi.

Haberde, MUGEM Uçak Gemisi'yle birlikte Türkiye'nin donanmasını daha da genişlettiği belirtilirken konu ile ilgili, "Türkiye'nin savunma sanayindeki büyümesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Ankara'nın daha büyük bir stratejik özerklik kurma çabasını, NATO içindeki ve Orta Doğu'daki önemini ortaya koyuyor." denildi.

Türkiye'nin deniz ve hava savunma kabiliyetlerinden de övgüyle bahsedilen analiz haberde, Ankara'nın bu hamleleri ile küresel savunma sanayi dinamiklerinin de değişebileceğinin özellikle altı çizildi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR DİPLOMATİK AKTÖR

MUGEM'in özelliklerine geniş yer verilen haberde şu ifadelere yer verildi:

Uçak gemisi yaklaşık 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde, yaklaşık 60 bin ton ağırlığında ve 50 uçağa kadar taşıma kapasitesine sahip olacak. Uçak, kalkış için iki, iniş için bir piste sahip olacak.

Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, birden fazla jeopolitik alanda kilit bir figür haline geldiğini vurgulayarak Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda önemli bir diplomatik aktör olduğu belirtildi.

Haberde, bu projeyle birlikte Türkiye'nin bölgesel üstünlük hedefinin açıkça görüldüğünün bildirilirken "Türkiye, bölgesel güçlerin artan stratejik ilgisini çekerken, büyük savunma projelerini hızlandırmaya devam edecek." açıklamasına yer verildi.

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