Dev sistemin kabulü bitti! TSK'ya sevk ediliyor

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Etkinlik alanında düzenlenen AA Teknoloji Masası'na konuk olan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, TEKNOFEST'i geleceğin teminatı olarak gördüğünü belirtti. Akyol, özgüven sahibi, ne yapacağını ve nereye gideceğini bilen bir gençliğin yetiştiğini söyleyerek, ilginin giderek artmasının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

ASELSAN'ın 50. yılını kutladıklarını belirten Akyol, "50. yılımızda dünyanın sayılı tesislerinden biri olan Oğulbey'in temelini attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferdeki en büyük savunma sanayisi yatırımı oldu. (50 yıl önce) 4 kişilik bir ekipten bugün 13 bin kişiye ulaştık." diye konuştu.

Akyol, Türkiye'nin en çok mühendis çalıştıran şirketi olduklarına değinerek, "Avrupa'nın en değerli şirketlerinden biriyiz ve şu anda savunma elektroniği alanında neredeyse bütün alanlarda faaliyet gösterebiliyoruz. Hava savunma gibi en zor alanlardan birinde artık üretim ve teslimat yapar hale geldik. Sistemler sistemi ÇELİKKUBBE'yi tasarlayıp uygulayabilecek hale geldik." açıklamasında bulundu.

- "ASELSAN'IN BUGÜNE KADAR 500'DEN FAZLA FARKLI ÜRÜNÜ ENVANTERE GİRDİ"

ASELSAN'ın bugün Türkiye'nin en değerli markası haline geldiğine vurgu yapan Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'da ciddi bir başarıya sahibiz. Dünyanın 25 ülkesinde varlık gösteren ve her geçen gün büyüyen bir anlayışla yoluna devam eden bir şirketiz. Özellikle son 20 yıla ayrıca bir vurgu yapmak isterim. Bütün bu çalışmaların son 20 yıldaki ivmesi geçmişle kıyaslanmayacak şekilde arttı. 2004 yılında bu şirkette 2 bin kişi çalışıyordu. Kuruluştan 2004'e getirdiğimizde ciddi bir birikim elde edilmişti. Ama 2004'ten bugüne artık 13 bin kişiyiz. Yani 2 bin kişiden 13 bin kişiye geldik. O ivmelenme son yıllarda milletimizin ve devletimizin bu alandaki bilinçli ısrarlı politikalarının bir sonucu.

Özellikle 'Soğuk Savaştan' sonra Avrupa'nın birçok ülkesinin savunmaya yatırımı gereksiz gördüğü, terk ettiği, buralardan artık yavaş yavaş çıktığı bir dönemde biz kararlı bir şekilde ülke olarak buralara yatırım yaptık. Bugün o dönem o yatırımları yapmamış ülkelerin şimdi ne kadar büyük bir panikle hareket ettiğini görüyoruz. Biz o kararlı politikanın başta Cumhurbaşkanımızdan başlayarak ortaya konuluşunun ve milletimizin desteğinin aslında meyvelerini topluyoruz."

Akyol, ASELSAN'ın bugüne kadar 500'den fazla farklı ürününün envantere girdiğine değinerek "Bugüne kadar 2 milyondan fazla ürünü Türk ordumuza ve dünyadaki dost ve müttefiklere teslim etmiş bir şirketiz. Bu ürün portföyü ve geniş teknoloji gamıyla daha fazla üretmek, daha yeni yetkinlikler kazanmak bizim yol haritalarımızda olan şeyler." ifadelerini kullandı.

- AVRUPA'NIN EN BÜYÜK ENTEGRE HAVA SAVUNMA TESİSİ

ASELSAN'ın Oğulbey Yerleşkesi'nin 6 bin 500 dönüm büyüklüğünde olduğuna dikkati çeken Akyol, "1,5 milyar dolar yatırım değerinde Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük savunma yatırımını başlattık. Şu an hızlı bir şekilde faaliyetler yürüyor. Bu aynı zamanda Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisi. Bu da bize ÇELİKKUBBE'de ciddi bir imkan sağlayacak. Üretim kabiliyetini, test alanlarını, eğitim alanlarını, demo alanlarını bütün bunların tasarım merkezlerini adeta 2'ye 3'e 4'e katlayacak yatırımlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ülkemize daha fazla imkan sunmaya, yeni yetkinlikler sunmaya yardım edeceği gibi ASELSAN'a finansal olarak da ciddi katkılar sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "HER YIL DOLAR BAZINDA YÜZDE 10 BÜYÜYORUZ"

Akyol, her yıl dolar bazında yüzde 10 büyüdüklerine dikkati çekerek, yaptıkları yatırımların TEKNOFEST kuşağına hayallerini gerçekleştirecekleri modern altyapıları sunacak tesisler olduğunu söyledi.

Hayata geçirdikleri yatırımın Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir yatırım olduğunu söyleyen Akyol, "Bu seviyeye gelmiş bir şirket ikinci 50 yılında dünyanın önemli şirketleri arasına adını altın harflerle yazdıracak." ifadesini kullandı.

- TANK MODERNİZASYONU, YENİ RADAR TESLİMATI

Akyol, son dönemde kullanıma giren ürünlerine işaret ederek, "Dün Milli Savunma Bakanlığımız yeni modernize eden tankların envanterine alındığını açıklamıştı. ASELSAN'ın modernize ettiği tanklar. Envantere 10'dan fazla tank modernize ederek kazandırdık. Bugün biraz önce büyük bir radarımızın kabulü bitti. Ordumuza sevk ediliyor. Dolayısıyla gerçekten geniş bir ürün portföyüne sahibiz. Her yıl 30'u aşkın yeni ürün çıkarıyoruz. Bu önemli bir başarı. ASELFLIR 600'ü tören esnasında da gördünüz. 120 kilometrelerden Esenboğa Havalimanı'ndaki yerdeki uçakları teşhis edebilen bir kameradan bahsediyoruz." diye konuştu.

ASELSAN'ın dünyadaki gelişmeleri yakında takip ettiğini vurgulayan Akyol, bu analizler sonucunda entegre hava savunma sistemi ÇELİKKUBBE'nin gerekli olduğu sonucunda ulaşıldığını söyledi. Akyol, şunları kaydetti:

"2 yıl önce yaptığımız bu analizleri devletimiz ÇELİKKUBBE olarak isimlendirerek, sahip çıkarak projelendirmiş oldu. Paydaşlarımızla beraber yeni modern harp sahasının tehditlerine karşı ülkemizi, gök vatanımızı ve mavi vatanımızı emniyet altına alacak bu çalışmayı yürütüyoruz. Ama aynı zamanda taarruzi sistemlere ve insansız sistemlere de yatırım yapıyoruz. Bunların hepsine beraber sahip olduğumuzda ve bunu güçlü bir ordu ile buluşturduğumuzda, güçlü bir ekonomi ile desteklediğimizde bu coğrafyada huzur içinde, barış içinde yolumuza devam etmek mümkün olacak."

Akyol, çip tasarımı ve üretimiyle ilgili soruya ilişkin, "Bu alan çip seviyesinden başlayarak bağımsızlık gerektiren bir alan. Ticari dünyada ülkelerin birbirlerine satışları oldukça rahat yapılabilirken, bu alanda bazen bir sisteminizin içerisinde küçük bir entegre devreyle sizi durdurabilme imkanına kavuşabiliyorlar." diye konuştu.

Radar, elektronik harp, elektro-optik ve benzeri bütün sistemlerde çip seviyesinde tasarım ve üretim yetkinliklerini ASELSAN'a kazandırdıklarını belirten Akyol, şu ifadeleri kullandı:

"Akyurt'taki elektro-optik tesisimizde, Gölbaşı'ndaki radar tesisimizde üretilen bütün sistemlerin altındaki entegre devreleri, çipleri tasarlayabilen hatta üniversitelerimizde kurduğumuz üretim tesisleriyle de destekleyecek şekilde üretimleri yapabilen bir konuma geldik. Askeri alanda çip üretimi ve tasarımı yetkinliklerine sahibiz. Bu da ASELSAN'ı kilogram başına 2 bin dolar seviyelerinde ihracat seviyesine çıkardı. Bağımsızlığımızı bu alanda bize kazandırdı ve katma değeri arttırmış oldu."

- ÇİP KABİLİYETİ KUANTUMA TAŞINDI

Akyol, kuantum çiplere de yatırım yaptıklarını aktararak, üniversitelerle ortak laboratuvarları olduğunu söyledi.

Kuantum alanında yeni çiplerini tasarlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Akyol, "Yeni yatırımlarımızı planladık, modern dünyanın gerektirdiği bütün altyapıları da yakından takip ediyor ve kuruyoruz. Bu anlamda ASELSAN ziyarete gelen yerli yabancı heyetlerin de beğenisini kazanıyor. ASELSAN'ın uçtan uca teknolojiye hakim olması büyük bir güven unsuru. En ufak bir kısıtlamaya maruz kalmayacak şekilde bu yol haritalarına devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN'ın mikroelektronikle ilgili alanlarda yatırımlarının artacağına değinen Akyol, bunun meyvesini bütün projelerde aldıklarını dile getirdi.

Akyol, ürettikleri çiplerin hangilerinin ihraç edilip edilmeyeceğine ilgili kurumlarla karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada çip alanında çok fazla oyuncu yok. Askeri alanda daha az oyuncu var. Dolayısıyla bir kısmı için ihracat mümkün ve oluyor. Bir kısmı sadece kendi çözümlerimizde kullanılacak hassas konular. Bu alana yatırımlarımızı artırarak devam ediyoruz. Yeni tesisimiz Oğulbey, bu anlamda da ciddi açılımları bize sağlayacak."

Kuantum teknolojilerine 7-8 yıldır yatırım yaptıklarını anlatan Akyol, "Kuantuma dayanıklı kripto cihazlarını geliştirdik, sertifiye ettik. Dolayısıyla konvansiyonel kripto sistemlerimiz, ağ güvenliğini sağlayan sistemlerimizi kuantum ataklara da koruyacak kriptolu cihazlarımızı geliştirmeyi başardık. Bir taraftan da kuantum alanında LiDAR, radar, kuantum süper üretkenler, kuantum bilgisayarlar gibi alanlarda da yürüttüğümüz projeler var. Bu alandaki çalışan sayımız giderek artıyor. Kuantum programlama ile ilgili artık içeride birimlerimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı." diye konuştu.

- ASELSAN'IN AVRUPA VE NATO'DA YILDIZI PARLIYOR

Ahmet Akyol, ASELSAN'ın savunma sanayisindeki ihtiyaçlar için Avrupa'ya ciddi katkı sunma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "Polonya'da, Romanya'da şirketlerimiz var. Yine Üsküp'te şirketimiz var. Avrupa'da geçen Londra fuarında yine başka bir ülke ile ortak girişim kuracak anlaşmaya imza attık. Avrupa'daki paydaşlarımızla birlikte olmanın iki ülkenin de yararına olacağını düşünüyoruz. Avrupa'daki ihtiyaçları gidermekle ilgili altyapıların yetersiz olduğunu zaman zaman NATO Genel Sekreteri ifade ediyor. Türkiye'nin burada olması gerektiğini çok güçlü bir şekilde söylüyor." ifadesini kullandı.

Yetkinlikler oluştukça, bunların NATO'da da değer bulduğuna işaret eden Akyol, Türkiye'nin NATO'da ana oyunculardan biri olduğunu vurguladı.

Akyol, sadece silahlı kuvvetler tarafıyla değil bilimsel komitelere, çalışma gruplarına en ciddi katkıyı sağlayan 3-4 ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz dönemde NATO'nun hava savunma mimarisini belirleyecek 5 firmadan biri olduk, ekiplerimiz çalışıyor. Yakın zamanda başka bir NATO ajansıyla haberleşme sistemlerine yönelik sözleşme imzaladık. Yine başka bir ajansla hava savunma sistemlerindeki bir başka projede ciddi bir paydaş olduk. NATO'da demolarımız, faaliyetlerimiz, sözleşmelerimiz devam ediyor. NATO'ya özel birimlerimiz var. Ciddi bir paydaş olmaya devam edeceğiz."

ASELSAN'ın 13 bin kişilik bir kadrodan oluştuğunu ve yaş ortalamasının 33 olduğunu anlatan Akyol, gelecek 30-40 yıla damga vuracak bir ekibe sahip olduklarını söyledi.

- "ÜLKEMİZİN İHTİYAÇ DUYDUĞU KRİTİK SİVİL TEKNOLOJİLERE YATIRIM YAPIYORUZ"

Akyol, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik sivil teknolojilere de yatırım yaptıklarını belirterek, sağlık, ulaşım, enerji gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nın bütün bağlantı metrolarındaki sinyalizasyon sistemlerini ASELSAN'ın geliştirdiğine dikkati çeken Akyol, "Çok yakında bu alanda 4. seviye diyeceğimiz sürücüsüz metro sürüşünü gerçekleştirdik. Bu ciddi bir kazanımdı. Avrupa'daki en üst seviye sinyalizasyon sistemi anlamına geliyor. Demiryolu sinyalizasyonun bütün alanında yatırımlarımızı arttıracağız. Benzer şekilde ana hatlarda yürüyen tren setlerimizin TÜRASAŞ'la bütün elektronik sistemlerini ASELSAN sağlıyor." açıklamasında bulundu.

Akyol, ASELSAN sistemleriyle donatılmış trenlerin bugüne kadar 500 bin kilometreden fazla yol katettiğini ve 500 binden fazla insanı taşıdığını belirterek, son 1 yıllık dönemde 200 milyon avronun üzerinde ulaşım alanında yeni işlere başladıklarını söyledi.

Sağlık alanında da kalp krizlerine karşı acil müdahale gerektiren durumlarda kullanılan OED cihazlarının 15 binden fazlasının kullanımda olduğunu vurgulayan Akyol, mobil x-ray cihazının da Hacettepe Tıp Fakültesi'nde kullanımda olduğunu ve yakın zamanda Sağlık Bakanlığı ile Türkiye'ye yaygınlaştırılacağını dile getirdi.

Akyol, kalp ameliyatlarında kullanılan kritik cihazlardan kalp akciğer makinesinin yerli ASELSAN sisteminin de deneylerini tamamlayarak üretimine geçtiklerini aktararak, bu sistemin de önümüzdeki dönemde hastanelerde kullanılacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ile bir yol haritası oluşturduklarını söyleyen Akyol, bu kapsamda yeni ürünlerin de geliştirileceğini anlattı.

Akyol, enerji alanında da BOTAŞ'la birlikte boru hatlarındaki "scada" sistemlerini millileştirdiklerini belirterek, bu sistemin aktif olarak Türkiye'nin doğalgaz ve petrol hatlarında kullanıldığını söyledi.

- "ASELSAN, FİNANSAL PERFORMANSIYLA GEÇEN YILA DAMGA VURDU"

Ahmet Akyol, TEKNOFEST'teki güvenlik kameralarını da ASELSAN'ın ürettiğine işaret ederek, "Türkiye'nin tamamındaki yaklaşık 150 bin kamera, yolda gördüğünüz kent güvenlik yönetim sistemleri, ortasındaki yapay zeka destekli algoritmalarıyla beraber Türkiye'nin güvenliğine hizmet ediyor. 81 vilayetimizin bütün ilçelerinde aktif bir şekilde kullanımda. Sınır hatlarında 2 bin kilometreyi bulduk. Artık fiber optik sensörlerimizle her türlü geçişi tespit edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

50 bini aşkın yaka kamerasının da güvenlik güçlerinin hizmetinde olduğunu aktaran Akyol, "Futbol Federasyonumuz kameramızı yeşil sahalara indirdi artık oralarda kullanılıyor. Benzer kamu kurumlarımız yakında eklenecek." dedi.

Akyol, ASELSAN'ın finansal performansıyla da geçen yıla damga vurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu gerek yeni alınan işlerde, gerek teslimat tutarlarında, gerek ihracat sözleşmelerinde geçtiğimiz yılın üzerine çıkarmayı öngörüyoruz. Büyümeyi yine iki haneli öngörüyoruz. Bütün bunları yaparken finansal olarak verimlilik artışını mutlaka ortaya koyuyoruz. Kişi başı gelir mutlaka verimlilik artışıyla arttırılacak şekilde yolumuza devam ediyoruz ki bu yıl da öyle olacak."

Yatırımları artırırken borç oranlarını düşürmeyi de başardıklarını vurgulayan Akyol, verimlilik ve katma değer artışıyla birlikte odaklandıkları yüksek teknolojilerin getirisinin, finansal sonuçlarıyla da Türkiye'ye damga vuran bir ASELSAN'ı ortaya çıkardığını söyledi.

Akyol, ASELSAN'ın Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olduğunu ifade ederek, verimliliğin arttığı, yüksek teknolojiye daha fazla odaklanan ve finansal olarak da devamlı yüksek performansı yakalayan bir ASELSAN'ın görülmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.