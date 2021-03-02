Düşman hücumbotları için kabus olacak! Dev tatbikata SİHA'lar damga vurdu

02 Mart 2021 Salı 14:07 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 14:28

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından Mavi Vatan-2021 başladı. İlk olarak 2019'da yapılan ve bu yıl ikinci kez düzenlenen tatbikatın en önemli detaylarından biri de senaryoya dahil edilen silahlı-silahsız insansız hava araçlarının yoğunluğu oldu.

Aslında bu durum yeni bir dönemin de ilk taşlarından biri olarak kabul edilebilir. Öyle ki yakın zaman önce açıklanan ABD Deniz Kuvvetleri strateji belgesinde 'insanlı ve insansız unsurlardan oluşan hibrit filolar' tezi oldukça kapsamlı bir şekilde ele alınmıştı.

Türk donanması geleceğin yol haritasını çiziyor

TRT Haber'de yer alan habere göre, Söz konusu alanda yayımlanan makaleler sadece ABD'nin değil Çin gibi deniz kuvvetlerini giderek güçlendiren ülkelerin de bu tür bir yönelim içinde olduğunu gösteriyor. İşte Türkiye'nin böyle bir dönemde son derece geniş kapsamlı bir tatbikat yapması ve dünya genelinde adından söz ettiren yerli/milli SİHA'larını bu programın içine dahil etmesi de Türk donanmasının geleceğin yol haritasını çizdiği izlenimini oluşturuyor.

Teşhis için çok kritik

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan'a göre insanlı ya da insansız hava araçlarının Deniz Kuvvetleri için anlamı son derece büyük...

Denizlerdeki harekatlarda en kritik aşamalardan birinin sudaki cismi 'teşhis' edebilmek olduğunun altını çizen Doğan, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz gibi tansiyonun bir anda çok yükselebildiği yerlerde bu kabiliyeti kazanmasının önemli olduğu görüşünde.

"Mavi Vatan Tatbikatı İHA ve SİHA'ların gelecek dönemde deniz unsurlarıyla ortak çalışma zeminini daha da güçlendirecek" diyen Kadir Doğan'a göre denizde radarla gördüğünüz ve sizi zorlayacak hedefleri SİHA ve İHA'lardan gelecek detaylı görüntülerle kimliklendirmek kritik bir eşik.

Riskler en aza inecek

Kadir Doğan'ın bu noktada üzerinde durduğu bir diğer konu ise SİHA ve İHA kullanımının riskleri en aza indirmesi oluyor.

Bu tür teşhisler için helikopterler, deniz karakol uçakları hatta kritik anlarda Hava Kuvvetlerine bağlı jetlerin kullanıldığını anımsatan Doğan, şöyle devam etti:

"Tabii burada insan faktörü devreye giriyor ve sizin personelinizin hayatı söz konusu oluyor. Bu nedenle de sizi sınırlandıran limitler, zorluklar, sorumluluklar bulunuyor. İşte SİHA ve İHA kullanımı bu sorunları minimize ediyor. Böylece, karada harikalar yarattığına defalarca şahit olduğumuz SİHA ve İHA'lar Deniz Kuvvetleri için de 'yük hafifleten' kritik bir unsur haline geliyor."

SİHA'ların müşterek çalışma yapısı denize uyarlanabilir

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyadaki çeşitli zorlukların da etkisi ile dünyada insansız hava araçlarını en yoğun ve etkin olarak kullanan ülke konumunda bulunduğunu kaydeden Kadir Doğan, Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki başarının akıldan çıkmaması gerektiğine işaret ediyor.

Buradan çıkarılan dersler ve kazanılan kabiliyetlerin denizlere de farklı yansımaları olacağını anlatan Doğan, "Özellikle Deniz Kuvvetlerinin gelecek projeksiyonu ve devam eden çalışmaları da bunu destekler nitelikte... Öyle ki Genesis-Advent gibi savaş yönetim sistemleri, ULAQ gibi insansız deniz araçları ve çeşitli veri bağı kabiliyetleri, insansız hava araçlarının bu deniz sistemleri ile müşterek çalışması ve etkinliklerinin artması için ciddi bir atılım var" dedi.

Savaş uçakları ile koordineli hareket edebilir

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan'a geçtiğimiz günlerde Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın Hava ve Deniz Kuvvetlerine teslim edileceğine dair haberleri hatırlatıyoruz...

"Akıncı sahip olmasını beklediğimiz kısmi hava harbi kabiliyetleri ile diğer hava harbi yapacak unsurlarımızın yanında çok ciddi bir avantaj sağlayacak" diyen Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKINCI hava harbi kabiliyeti olan diğer uçan unsurlarımız düşünüldüğünde daha 'feda edilebilir' bir araç. SATCOM sistemiyle yüksek irtifada uzun süre havada kalabilmesi önemli. Bu özellikler onun daha yoğun keşif/gözetim ve devriye görevlerini başarıyla tamamlaması anlamına geliyor.

Avustralya Ordusu için Boeing firması 'Loyal Wingman' isimli bir proje üzerinde çalışıyor. Bu sistemi kabaca; insanlı savaş uçaklarının yanında uçup onlarla ortak görev icra edebilecek insansız hava araçları olarak tanımlamak mümkün.

AKINCI gelecek dönemde tıpkı bu projede olduğu gibi bizim insanlı savaş uçaklarımızla ortak görevlere çıkabilmeli, onlara aynı kolda eşlik edip 'takım' olabilmeli. Böyle bir yaklaşım ortaya konabilirse Türkiye'nin kara, hava ve deniz kuvvetlerinde çok büyük bir çarpan etkisi olacağı muhakkak. Bunları başarabilirsek Türkiye'nin çok farklı bir lige çıkacağını söylemek yanlış olmaz."

MAM-L denizlerde de tarih yazabilir

SİHA denince akla gelen ilk mühimmat 'tank avcısı' olarak bilinen MAM-L mühimmatı oluyor. Adeta tarih yazan bu mühimmatın Mavi Vatan'da da kullanılabileceğini anlatan Kadir Doğan, "Menzili 15 kilometre olan ve hedef aldığı hücumbotları batırmasa da denklem dışı kalmasını sağlayabilir. ROKETSAN'ın geliştirmeleri devam ediyor. Deniz sistemlerine karşı MAM-L gibi mühimmatların kullanılması için birçok geliştirme faaliyetleri yürütülüyor. MAM-L'den elde edilen kabiliyetlerin deniz sistemlerine karşı etkin olabilecek çeşitli mühimmatların geliştirilmesine sağlayacağı katkı sürpriz olmaz" dedi.