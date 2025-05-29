Kennedy Uzay Merkezi merkezli araştırma, test ve artık uzay fırlatma faaliyetleri yürüten Starfighters International şirketi, onlarca yıldır özel olarak uçurduğu F-104 Starfighter jetlerinin ardından şimdi de bir düzine F-4 Phantom savaş uçağı edinme sürecine girdi. Anlaşma kapsamında, Soğuk Savaş döneminin ikonik üçüncü nesil savaş uçakları, şirketin küçük uydular için alçak Dünya yörüngesine (LEO) hızlı ve esnek erişim sağlamayı amaçlayan uzay fırlatma operasyonlarına hizmet edecek. Ayrıca bu operasyonlar kapsamında yörünge altı görevler de planlanıyor.

Yaklaşık 30 yıl önce hava gösterileri düzenleyen bir firma olarak kurulan Starfighters International, zamanla araştırma ve geliştirme alanında destek sağlayan özgün bir şirkete dönüştü. Şirket, Mach 2 hızına çıkabilen antika F-104 Starfighter uçaklarından oluşan filosuyla birlikte 2007 yılında Kennedy Uzay Merkezi'ne taşındı. Bu sayede, dünyanın en ünlü ve en büyük pistlerinden biri olan Uzay Mekiği İniş Tesisi'ne erişim sağladı. Şirket şu anda, daha iddialı uzay hedeflerini desteklemek üzere Teksas'ın Midland kentinde 14 bin metrekarelik yeni bir tesis inşa ediyor.

F-4 PHANTOM'LAR DEVREYE GİRİYOR

Her ne kadar Lockheed üretimi F-104 Starfighter jetleri stratosfere yüksek hızda çıkabiliyor olsa da, daha ağır ve büyük fırlatma araçlarını taşıma kapasitesine sahip değiller. Ancak bu görev için en azından teorik olarak F-4 Phantom jetleri uygun.

Nisan 2025'te yapılan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında, büyük bir fon toplama sürecinden geçen şirket, Güney Kore envanterinden çıkarılan bir düzine F-4 Phantom II savaş uçağını satın alma sürecinde olduğunu belirtti. Ayrıca destek amaçlı bir DC-9 ve bir MD-80 tipi yolcu uçağının da değerlendirildiği kaydedildi.

Dosyada yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Ekim 2024 tarihinde, bağlı ortaklığımız Starfighters International, Florida merkezli sınırlı sorumlu şirket Aerovision LLC ile bir uçak alım anlaşması (Uçak Anlaşması) imzalamıştır. Bu anlaşma kapsamında Starfighters International, Aerovision'dan çeşitli ikinci el uçaklar ve yedek parçaları aşamalar halinde satın almayı kabul etmiştir. Her bir alım işlemi, taraflar arasında imzalanacak ayrı bir kesin anlaşma ve satış belgeleriyle tamamlanacaktır. Uçak Anlaşması ve buna bağlı kesin anlaşmalar, tarafların yazılı mutabakatıyla tek tek değiştirilebilir veya uzatılabilir."

Satın alınması planlanan hava araçları şunlardır:

1- On iki adet F-4 Phantom II savaş uçağı

2- ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) kayıtlı MD-83 tipi bir yolcu uçağı (Kuyruk numarası: N572AA)

3- FAA kayıtlı bir DC-9 tipi yolcu uçağı (Kuyruk numarası: N932NA)

Söz konusu hava araçları, "olduğu gibi, bulunduğu yerde" ilkesiyle, herhangi bir açık veya zımni garanti olmaksızın satılmaktadır. On iki adet F-4 Phantom II uçağı, kısa süre önce Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından hizmetten çıkarılmış olup, ABD'ye ithal edilmelerinin ardından FAA'ye kaydettirilmeleri gerekmektedir.