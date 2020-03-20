20 Mart 2020 Cuma 18:35 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 18:35

ABD Donanmasından yapılan basın açıklamasına göre, "Çarşamba günü, USS Dwight D. Eisenhower ve USS Harry S. Truman'dan oluşan ABD Donanması ikili taşıyıcı görev grubu, birleşik hava kanadı operasyonlarına (acil eylemler için önemli bir güç sağlamak) için başladı." denildi.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı Başkan Yardımcısı Jim Malloy, "ABD'nin bu güç gösterisi, İran Körfezi'nden çoğunlukla Suudi Arabistan petrol sevkıyatlarına karşı İran ve Yemen saldırılarını caydırmak ve aynı zamanda iki emir altındaki ülkeye giren veya çıkan yaptırımların emtialarını sağlamak amaçlıdır." açıklamasında bulundu.

Malloy, "Herhangi bir saldırganlığa güçlü ve kararlı bir şekilde cevap vermeye hazır ve odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

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