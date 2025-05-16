Başkent Saraybosna'daki Rajlovac semtinde bulunan Bosna Hersek Askeri Kışlası'nda gerçekleştirilen törene Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Murat Kul ile askeri yetkililer katıldı.

Törende konuşan Bakan Helez, Türkiye'yi kardeş olarak gördüklerini ve kendilerine hibe edilen sistemi teslim aldıklarını söyledi.

Teknolojinin hızla geliştiğini, hava sahalarının güvenliği için yeni yöntemler aradıklarını aktaran Bakan Helez, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin askeri mevkileri ve tesisleri üzerinde izinsiz dron uçuşlarının görüldüğü gözlemlenmişti. Savunma sektörüne ülkemizden çok daha fazla yatırım yapan dünyadaki pek çok ülke, bu soruna yeterli ölçüde yanıt verememektedir. Dost ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri tesisleri ve mevkileri üzerinde yetkisiz uçuşlardan kendimizi korumak ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri mevkilerinin genel güvenliğini artırmak amacıyla dronsavar ekipmanı sağlayarak bize yardım sağladı."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teşekkür eden Helez, "Dost ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine kurulduğu günden itibaren savunma reformları ve silahlı kuvvetlerin kapasitesini artırmaya yönelik önemli derecede katkılar sağlamış ve halen destek olmaya devam etmektedir." dedi.

Helez, Türkiye'yi sadece savunma alanında değil birçok süreçte kendileri için stratejik ortak gördüklerini, teslim aldıkları sistemin dünyadaki en son teknoloji ürünlerden biri olduğunu, sistem sayesinde birçok ülkenin karşı karşıya olduğu bir askeri sorunu çözdüklerini dile getirdi.

- TÜRKİYE VE BOSNA HERSEK ARASINDA 1995'TEN BU YANA 47 ASKERİ ANLAŞMA

Büyükelçi Akseki de Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları olan Bosna Hersek'in güvenliği ve istikrarının kendileri için önceliklerden biri olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'in askeri açıdan kuvvetlendirilmesi ve NATO üyelik sürecinin desteklenmesi maksadıyla birçok proje gerçekleştirdiklerini belirten Akseki, şunları kaydetti:

"Askeri personelin eğitimi başta olmak üzere araç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile modernizasyon faaliyetlerinde destek sağlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ülkemizin Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücü olan ve NATO ile ortak faaliyet yürüten EUFOR-ALTHEA Harekatı'na katkısı da Bosna Hersek'e sağladığımız güçlü askeri desteğin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Ülkelerimiz arasında askeri işbirliği alanında 1995 yılından bu yana toplam 47 anlaşma ve protokol imza altına alınmış, bunlardan 28 anlaşma ve protokol yürürlüktedir."

Akseki, Bosna Hersek'e Türkiye'den birçok askeri araç ve sistemin teslim edildiğini, hibe edilen dron sisteminin de havadan tehditlere karşı önemli bir koruma sağlayacağını bildirdi.

Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne ve egemenliğine güçlü destek verdiklerini kaydeden Akseki, bölgedeki barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Albay Kul ve Bakan Helez arasında sistemin teslimi için protokol imzalandı.

- KANGAL FPV ANTİ-DRONE SİSTEMİ

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojisiyle geliştirilen KANGAL FPV, askeri tesislerin, üslerin, devlet kurumu binalarının, üst düzey yetkili konutlarının, tören alanlarının ve kontrol noktalarının dron/mini İHA'lara karşı korunmasını sağlıyor.

KANGAL, güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek, araçların seyri ve duraklaması sırasında olası risklere karşı koruma sağlıyor. FPV sınıfındaki İHA tehditleri giderek yaygınlaşırken, özellikle Rusya-Ukrayna savaşında da sıkça gözlemleniyor. Söz konusu tehdit sınıfındaki ürünler, hedef küme birlik/üs bölgesi/kritik tesislerin yanı sıra insanlar ve kara araçları üzerinde de ciddi risk teşkil ediyor.

Savaş bölgelerinde günde en az 1000'li adetli sayılarda düşük maliyetlerle üretildiği bilinen FPV tehditlerinin, karşı tedbir sistemleri ile etkisiz hale getirilmesi zorunluluk taşıyor. Bu kapsamda ASELSAN tarafından geliştirilen KANGAL-FPV Sistemi ile FPV tehditleri uygulanan elektronik taarruz yöntemleri ile bertaraf edilebiliyor.