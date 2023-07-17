Dikkat çeken Eren Bülbül detayı! ASELSAN üretti... Geri sayım resmen başlıyor

ASELSAN tarafından geliştirilen ve yakın zaman envantere girecek yeni nesil Orman İçi Gözetleme Radar Sistemi, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2023) tanıtılacak.

ASELSAN ÜRETTİ... GERİ SAYIM RESMEN BAŞLIYOR

ASELSAN, 25-28 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek IDEF 2023'te, haberleşme, hava savunma, aviyonik, elektro-optik, elektronik harp, radar ve insansız sistemler alanındaki yeteneklerini yerli ve yabancı ziyaretçilerle paylaşacak.

Fuarda, şirketin sergileyeceği ürünlerden biri Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen EREN-II Orman İçi Gözetleme Radar Sistemi olacak.

ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak ortaya konulan sistem, bitki örtüsü nedeniyle görüş hattının olmadığı bölgelerde hedef tespiti amacıyla tasarlandı.

DİKKAT ÇEKEN EREN BÜLBÜL DETAYI

Orman İçi Gözetleme Radar Sistemi'ne, 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör saldırısında şehit edilen ve "İyi ki varsın Eren" ifadesiyle hafızalara kazınan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün adını yaşatmak üzere "EREN" adını verildi.

Askeri koşullara uyumlu bir orman içi gözetleme radarı olan EREN-II, bu alanlardan gelebilecek tehditlere karşı güvenliği artırmaya yönelik olarak ağaç, dal ve yaprak gibi engellere nüfuz edebilecek frekans bandında çalışıyor. ASELSAN'ın öz kaynakları kullanılarak geliştirilen EREN-II Sistemi, muadil sistemlerden daha ileri teknolojik kabiliyetler sunuyor.

TESLİMAT BU YIL BAŞLAYACAK

Geçmiş yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılan ilk nesil EREN-I Sistemi, güvenlik güçlerinin ormanlık bölgelerde kritik bir unsuru haline geldi. İlave yetenekler eklenerek geliştirilen yeni nesil EREN-II Radarı için teslimat bu yıl başlayacak.

EREN-II Radarı, yatay eksende 360 derece sürekli olarak yayın yapıp anlık hedef tespiti gerçekleştirebiliyor. Kullanıcı dostu grafiksel arayüz yazılımlarına sahip, uzaktan kullanıma izin veren bir sistem olarak EREN-II, çok kısa süre içinde kurularak tek operatörle işletilebiliyor.