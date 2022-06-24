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Dikkat çeken Eren Bülbül detayı... Selçuk Bayraktar'dan bir müjdeli haber daha! Başarıyla tamamlandı

Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar AKINCI B ile yeni bir müjde verdi. Bayraktar AKINCI B'nin yeni bir başarıya imza attığını belirten Selçuk Bayraktar, 'AKINCI B yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladı' dedi. Öte yandan Bayraktar AKINCI B'nin üzerindeki 'İyi ki varsın Eren' detayı dikkat çekti.

AA24 Haziran 2022 Cuma 22:47 - Güncelleme:
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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR YENİ MÜJDEYİ VERDİ

Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;

DİKKAT ÇEKEN EREN BÜLBÜL DETAYI

TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar AKINCI B'ye monte edilen kitin üzerindeki Eren Bülbül detayı gözlerden kaçmadı.

Trabzon'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün, sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı AKINCI B'nin gövdesinde yer aldı.

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