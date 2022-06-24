Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar AKINCI B'nin yüksek irtifa ağır faydalı yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamladığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR YENİ MÜJDEYİ VERDİ

Selçuk Bayraktar Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI B, Yüksek İrtifa Ağır Faydalı Yük ve TEBER-82 Güdüm Kiti ile Atış testlerini başarıyla tamamladı #MilliTeknolojiHamlesi." ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;

DİKKAT ÇEKEN EREN BÜLBÜL DETAYI

TEBER-82 Güdüm Kiti ile atış testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar AKINCI B'ye monte edilen kitin üzerindeki Eren Bülbül detayı gözlerden kaçmadı.

Trabzon'da, 5 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün, sosyal medya hesabından 24 Haziran 2017'de yaptığı 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın' paylaşımı AKINCI B'nin gövdesinde yer aldı.