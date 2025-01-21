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Savunma

Dışa bağımlılığa yerli ve milli proje: Milyonlarca dolar Türkiye'nin kasasında kalacak

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türk savunma sanayisine katkı sağlamak amacıyla zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımını artıracak proje geliştirdi. Bu proje ile birlikte Türkiye'de kullanılan tamamı ithal kaynak tellerine alternatif, yerli ve milli kaynak teli geliştirilecek.

AA21 Ocak 2025 Salı 12:12 - Güncelleme:
Dışa bağımlılığa yerli ve milli proje: Milyonlarca dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
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Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Zırh Çeliklerinin Gaz Metal Ark Kaynak (GMAK) Yöntemi ile Birleştirilmesinde Yerinde Alaşımlama Uygulanarak Bağlantı Performanslarının ve Balistik Özelliklerinin İyileştirilmesi" projesi "TÜBİTAK 1001" kapsamında destek aldı.

KBÜ Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nizamettin Kahraman'ın yürütücülüğünü yaptığı 1 milyon 600 bin lira bütçeli projeyle, zırh çeliklerinin kaynaklanabilirlik performansı ve balistik dayanımının artırılması amaçlanıyor.

MİLYONLARCA DOLAR TÜRKİYE'NİN KASASINDA KALACAK

Türk savunma sanayisinde kritik rol üstlenmesi beklenen projeyle, Türkiye'de kullanılan tamamı ithal kaynak tellerine alternatif, yerli ve milli kaynak teli geliştirilecek. GMAK yöntemiyle kaynak bağlantılarındaki mekanik zayıflıklar ve performans kayıpları minimize edilecek.

Bu yöntemle maliyetler yüzde 50 azaltılırken, kaynak performansının yüzde 30, balistik dayanımın ise yüzde 25 oranında artırılması hedefleniyor.

Proje, zırh çeliklerinin yanı sıra savunma ve otomotiv sanayisinde kullanılan yüksek mukavemetli çeliklerin kaynaklanabilirlik sorunlarına da çözüm sunacak, 1000 megapaskalın üzerindeki çeliklerde yaşanan mukavemet kayıpları, bu yöntemle önemli ölçüde azaltılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahraman, projenin, hem Türkiye'nin savunma sanayisine hem de KBÜ'ye büyük değer katacağını belirtti.

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