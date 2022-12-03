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Savunma

Dışa bağımlılığa son verecek! MİDLAS ilk testini başarıyla gerçekleştirdi

Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS ilk testinde HİSAR Füzesini başarıyla ateşledi. MİDLAS, Roketsan tarafından üretilen 2023 yılında MiLGEM'lerden İstanbul Firkateynine entegre edilerek, Mavi Vatan'ın koruyucularının gücüne güç katacak. Sistem Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığa son verecek.

AA3 Aralık 2022 Cumartesi 10:08 - Güncelleme:
Dışa bağımlılığa son verecek! MİDLAS ilk testini başarıyla gerçekleştirdi
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Demir, sosyal medya hesabından, testin görüntülerinin yer aldığı videoyu paylaştı.

Savaş gemilerinden ateşlenecek hava savunma sistemlerinin temel taşlarının döşendiğine işaret eden Demir, "Milli Dikey Atım Lançer Sistemi MİDLAS'ın ilk testinde HİSAR füzesi başarıyla ateşlendi. 2023'te İstanbul fırkateynine entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girecek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından da aynı video paylaşılarak, Roketsan tarafından üretilen MİDLAS'ın ilk atışlı testi başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

MİDLAS'ın, Türkiye'nin deniz platformları dikey atım lançer sistemi ihtiyacında dışa bağımlılığına son vereceği vurgulanan paylaşımda, "MİDLAS'ın hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. MİDLAS şimdiden Deniz Kuvvetlerimize hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

  • Milli Dikey Atım Lançer Sistemi
  • MİDLAS
  • HİSAR
  • İSTANBUL fırkatey

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