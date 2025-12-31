İSTANBUL 5°C / -2°C
Savunma

Dışa bağımlılık sona eriyor! ALTAY Tankı'nın kalbi yerli güçle atacak: Yeni bir başlangıç

Türkiye'nin savunma sanayi alanında öncü projelerinden ALTAY ana muharebe tankına güç vermek için milli olarak geliştirilen BATU motorunun fabrika kabul faaliyetleri tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'BATU Motor, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik olgunluğunun ve stratejik vizyonunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu motor yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirecek niteliktedir' dedi.

31 Aralık 2025 Çarşamba 18:25
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB koordinasyonunda yürütülen çalışmalar neticesinde, milli ana muharebe tankı ALTAY için geliştirilen yerli ve milli BATU motorunun kabul testleri başarıyla tamamlandı.

BATU motorunun transmisyona yönelik test ve kalifikasyon faaliyetleri de planlandığı şekilde devam ediyor.

2018 yılında başlayan BATU motor geliştirme sürecinde mühendislik altyapısı, test imkanları, tedarik zinciri ve insan kaynağı açısından önemli açıklarla yola çıkılırken, gelinen noktada, simülasyon, üretim ve test kabiliyetleri kazanılarak motorlar başarıyla geliştirildi ve testleri tamamlandı.

ÜSTÜN PERFORMANSA SAHİP

ALTAY Tankı'nın yüksek hareket kabiliyetini karşılayacak şekilde tasarlanan BATU motoru, düşük yakıt tüketimi, uzun ömür, yüksek irtifa ve zorlu iklim koşullarına uygunluk gibi kriterlerde üstün performans gösteriyor.

Tankın mobilitesini sağlayan BATU Güç Grubu, motor, transmisyon ve soğutma paketi bileşenlerinden oluşuyor. BATU motorunun hazır hale gelmesiyle birlikte, yerli transmisyonun kalifikasyonu öncelikli hedef haline geldi, bu yönde çalışmalar son hızla devam ediyor.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUZ"

SSB Başkanı Haluk Görgün, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"BATU Motor, Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı mühendislik olgunluğunun ve stratejik vizyonunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Bu motor yerli ve milli imkanlarla geliştirilmiş, ülkemizin bu alandaki dışa bağımlılığını sona erdirecek niteliktedir. ALTAY'ın hareket kabiliyetinin tam olarak yerlileştirilmesi için gerekli olan transmisyonun geliştirme faaliyetleri başarıyla devam etmektedir. Dolayısıyla biz bu başarıyı bir nihai nokta olarak değerlendirmiyor, yeni bir başlangıç olarak görüyoruz. Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye idealini bir devlet politikası olarak sürdürmeye, bu kabiliyetleri her alana yaymaya devam edeceğiz."

