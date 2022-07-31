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Diyaloğun perde arkası ortaya çıktı! Putin'den Başkan Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi 'SİHA' teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ortak SİHA üretimi anlaşması teklifi yaptığı yönünde haberler çıktığının hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Ortak değil de aslında biraz yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz bize de versenize biz de almak isteriz Bayraktarları.' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti.' şeklinde konuştu.

AA31 Temmuz 2022 Pazar 17:32 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kanal 7 televizyonunda "Başkent Kulisi Özel Yayını"nda Mehmet Acet'in sorularını cevapladı.

Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine de değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

"UKRAYNA'YA SİHA VERİYORSUNUZ BİZE DE VERSENİZE BİZ DE ALMAK İSTERİZ BAYRAKTARLARI"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ortak SİHA üretimi anlaşması teklifi yaptığı yönünde haberler çıktığının hatırlatılması üzerine Kalın, "Ortak değil de aslında biraz yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz bize de versenize biz de almak isteriz Bayraktarları.' dedi. Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Olur liderler arasında bu tür konuşmalar. Orada tebessüm etti, 'Bakabiliriz, konuşabiliriz,' gibisinden öyle bir taahhüt falan söz konusu değil. Sayın Putin de orada bizim pozisyonumuzun farkında. Biz Rusya'ya ambargo uygulamıyoruz. İlişkilerimizi devam ettiriyoruz. Öbür tarafta Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını da tanıyoruz. O manada da Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyoruz ama bunu biz savaşı tahrik etmek, kışkırtmak, uzatmak için değil, tam tersine sonlandırmak için yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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