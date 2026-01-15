ATAK Taarruz helikopteri teslimatıyla ilgili savunma alanında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Bangladeş'in sipariş ettiği altı adet taarruz helikopterinin, askeri iş birliğinin somut bir göstergesi olarak önümüzdeki yıllarda teslim edilmesi planlanıyor. Bu adım, iki ülke arasında uzun süredir devam eden savunma sanayi iş birliğinin en önemli sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Taarruz helikopteri projesi, taraflar arasında güvenin ve stratejik ortaklığın güçlenmesine de katkı sağlıyor.

DOST ÜLKEDEN ATAK'A ONAY ÇIKTI

Hollanda merkezli yayın kuruluşu Scramble Magazine'de yer alan bir habere göre, Türkiye ile daha önce ATAK Helikopteri sözleşme imzalayan Bangladeş'in söz konusu anlaşmayı resmen onayladığını bildirdi.

Bu kapsamda Bangladeş Hava Kuvvetleri, Türk savunma sanayii neferlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) 6 adet ATAK taarruz helikopter alacak. Bangladeş'in söz konusu onayı, TUSAŞ Uçuş Test Direktörü Arif Ateş'in, Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Kantonman'da Silahlı Kuvvetler Bölümü Baş Personel Subayı Tümgeneral S. M. Kamrul Hassan ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından geldi.

TAARRUZ HELİKOPTERİ TESLİMATINDA KRİTİK SÜREÇ

Altı adet T129 ATAK helikopterinin 2027 yılına kadar teslim edilmesinin beklendiğini bildirilen haberin devamında söz konusu anlaşmanın iki ülke arasında görüşülmekte olan ve HISAR-O karadan havaya füze sistemlerini de içeren daha geniş kapsamlı 600 milyon dolarlık bir savunma paketinin parçası olduğu aktarıldı.

