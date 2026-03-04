Pakistan'ın Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu (LNA) ile yaklaşık 4 – 4.6 milyar dolar değerinde bir savunma anlaşması yaptığı hatta paketin içinde JF-17 Thunder savaş uçaklarının da olduğu bildirildi. Anlaşma, LNA komutanlarıyla Pakistan Ordu Şefi arasındaki görüşmelerin ardından finanse edildi.

Bazı haberlerde bu savunma paketinin Pakistan-Çin ortak üretimi JF-17 Thunder savaş uçaklarını ve eğitim uçaklarını kapsadığı belirtiliyor.

Özellikle bir raporda, paket içinde 16 adet JF-17 ve 12 adet Super Mushshak eğitim uçağı bulunduğu iddiası yer alıyor.

JF-17, Pakistan Aeronautical Complex ve Çin'in Chengdu Aircraft Corporation iş birliğiyle üretilen 4.5. nesil çok rollü savaş uçağıdır. Daha modern blok III varyantı AESAradar, PL-15 gibi gelişmiş silah entegrasyonları ve çok yönlü görev yetenekleri sunar.

Libya'ya gerçekten JF-17 savaş uçağı teslimatının yapılıp yapılmayacağı konusunda resmî onaylanmış açıklama / teslimat gerçekleştiğine dair kesin bilgi henüz yok.

Libya, 2011'den bu yana Birleşmiş Milletler'in silah ambargosu altında; böyle bir anlaşmanın uygulanması, ambargonun çerçevesi ve uluslararası hukuki şartlar açısından tartışma konusu