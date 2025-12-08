Çin'in savaş uçağı olan son teknoloji ürünü J-10'lar, ülkelerin dikkatini çekiyor. Son olarak dost ülke bölgede artan tehlikelere karşı Çin'in savaş uçağına talip oldu.

DOST ÜLKE RESMEN J-10 SAVAŞ UÇAKLARINA TALİP OLDU

Bölgede artan tehlikeler dost ülkeyi harekete geçirdi. Endonezya Çin ile J-10 savaş uçağı konusunda önemli ölçüde mesafe kat etti. Endonezyalı yetkililer, Chengdu J-10 savaş uçaklarının yakında Cakarta semalarında olacağını açıkladı.

Asya basınında yer alan habere göre, Endonezyalı üst düzey bir yetkili Çin'den 12 adet Chengdu J-10 savaş uçağı satın almaya hazırlandıklarını belirtti.

Endonezya'nın J-10 savaş uçağı satışı eğer gerçekleşirse, Endonezya'nın, Pakistan'dan sonra bu savaş uçaklarını kullanan ikinci yabancı ülke olacak.

AVIC Chengdu Aircraft Industry Group tarafından üretilen J-10 savaş uçakları, Çin ordusunun envanterindeki en güçlü ürünlerden biri olarak gösteriliyor.