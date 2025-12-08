İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5681
  • EURO
    49,5121
  • ALTIN
    5730.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Dost ülke yeşil ışık yaktı! 12 adet J-10 savaş uçağı geliyor
Savunma

Dost ülke yeşil ışık yaktı! 12 adet J-10 savaş uçağı geliyor

Çin'in savaş uçağı J-10'lar için son dakika gelişmesi yaşandı. Dost ülke savaş uçağı filosuna resmen takviye yapmak için 12 adet J-10 savaş uçağına talip oldu. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 18:31 - Güncelleme:
Dost ülke yeşil ışık yaktı! 12 adet J-10 savaş uçağı geliyor
ABONE OL

Çin'in savaş uçağı olan son teknoloji ürünü J-10'lar, ülkelerin dikkatini çekiyor. Son olarak dost ülke bölgede artan tehlikelere karşı Çin'in savaş uçağına talip oldu.

DOST ÜLKE RESMEN J-10 SAVAŞ UÇAKLARINA TALİP OLDU

Bölgede artan tehlikeler dost ülkeyi harekete geçirdi. Endonezya Çin ile J-10 savaş uçağı konusunda önemli ölçüde mesafe kat etti. Endonezyalı yetkililer, Chengdu J-10 savaş uçaklarının yakında Cakarta semalarında olacağını açıkladı.

Asya basınında yer alan habere göre, Endonezyalı üst düzey bir yetkili Çin'den 12 adet Chengdu J-10 savaş uçağı satın almaya hazırlandıklarını belirtti.

Endonezya'nın J-10 savaş uçağı satışı eğer gerçekleşirse, Endonezya'nın, Pakistan'dan sonra bu savaş uçaklarını kullanan ikinci yabancı ülke olacak.

AVIC Chengdu Aircraft Industry Group tarafından üretilen J-10 savaş uçakları, Çin ordusunun envanterindeki en güçlü ürünlerden biri olarak gösteriliyor.

  • çin savaş uçağı
  • J-10
  • Savaş uçağı

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.