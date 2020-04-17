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Savunma

Dost ülkeden gizemli denizaltı inşası!

Pakistan'ın, özel kuvvetler için tasarladığı yaklaşık 17 metre uzunluğunda ve iki buçuk metre genişliğinde küçük boyutta denizaltı inşa ettiği düşünülüyor. ABD merkezli Forbes dergisi, platformun Pakistan'ın Karaçi bölgesindeki PNS Iqbal Özel Deniz Üssü'nde konuşlandırıldığını iddia etti.

17 Nisan 2020 Cuma 17:44 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 17:50
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Uydu görüntülerinden çıkarılan analizle, konumu ve büyüklüğü itibariyle denizaltının Pakistan Donanması'nın özel kuvvetler birimi olan Special Services Group’da (SSG) kullanılabileceği belirtiliyor.

SSG işleyiş olarak, ABD Donanması’na bağlı SEAL (Sea, Air, Land / Deniz, Hava, Kara) birimine benzer bir yapılanmaya sahip. Bu kategoriye giren platformlar, Pakistan Deniz Kuvvetleri’nde X-Craft olarak adlandırılıyor.

Pakistan Donanması envanterinde 1993-1996 yılları arasında inşa edilen üç adet MG-110 X-Craft bulunuyor. Yeni denizaltının, mevcut platformların yerini alabileceği belirtiliyor.

Gizemli denizaltıya ait Pakistan’ın açıkladığı tek bilginin 2016’da, savunma sanayii için oluşturulan yıllık planlamada "Yerli tasarım ve 01 Midget Denizaltısı yapımı" olarak yer vermesi gösteriliyor.

Görsel yeni platformun uydu görüntüsüne göre temsili olarak yapılmıştır.

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