  • Dost ülkeden Türk KAAN'ına partner! 6 adet Rafale savaş uçağı geliyor
Dost ülkeden Türk KAAN'ına partner! 6 adet Rafale savaş uçağı geliyor

Dost ülke Endonezya, dünyadaki çatışmalardan sonra savaş uçağı filosunu yenilemek için son dakika Rafale savaş uçağı hamlesi yaptı. Geçtiğimiz sene Türk yapımı KAAN savaş uçaklarının satışı için imza atan Endonezya yönetimi, Türk savaş uçaklarına partner olması için Rafale savaş uçağını da satın aldı. İşte detaylar...

MEHMET SELVİTOP20 Mayıs 2026 Çarşamba 16:01
Fransız yapımı Dassault Rafale savaş uçakları küresel savunma pazarında etkisini artırmaya devam ediyor. Son dönemde Asya'dan Avrupa'ya kadar birçok ülke hava kuvvetlerini modernize etmek için Rafale savaş uçağı tercihine yönelirken, yeni teslimatlar ve dev anlaşmalar dikkat çekiyor.

DOST ÜLKEDEN 6 ADET RAFALE SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Endonezya, Fransız havacılık devi Dassault Aviation'dan 42 adet Rafale savaş uçağı sipariş etti ve uçaklar aşamalı olarak teslim edilecek. Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi, Pazartesi günü Jakarta'daki Halim Perdanakusuma üssünde düzenlenen bir törenle ilk altı uçağı sergiledi. Endonezya Hava Kuvvetleri aynı gün, VVIP yolcuları için birkaç yeni Falcon 8X iş jeti, yer kontrollü önleme radarı ve Airbus yapımı A400M askeri kargo uçağını da teslim aldı.

Endonezya Hava Kuvvetleri'nin ilk Rafale savaş uçaklarını resmi törenle teslim alması, Hint-Pasifik bölgesindeki güç dengeleri açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Teslim edilen Rafale savaş uçaklarıyla birlikte Meteor hava-hava füzeleri ve gelişmiş mühimmat sistemleri de envantere dahil edildi.

Endonezya yönetimi, askeri harcamalarda hiç geri durmuyor. Sadece 2026 yılı için hükümet savunmaya yaklaşık 19 milyar dolar ayırdı. Ülkenin yaşlanan filosunu yenileme niyeti, devam eden İran savaşı başlamadan çok önce de vardı. Endonezya geçen yıl 48 adet Türk yapımı KAAN savaş uçağı satın almak için anlaşma imzalamıştı.

