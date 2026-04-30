  • Dost ülkeye karşı hamle yaptılar! NASM-SR füzesini envanterlerine katacaklar
Dost ülkeye karşı hamle yaptılar! NASM-SR füzesini envanterlerine katacaklar

Dünyada artan tehlikelerden sonra ülkeler teker teker savunma güçlerine takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Son olarak kısa menzilli gemisavar füzesi NASM-SR için son dakika gelişmesi yaşandı. Hindistan yönetimi, kısa menzilli gemisavar füzesi NASM-SR'ı test etmeye başladı. İşte detaylar...

MEHMET SELVİTOP30 Nisan 2026 Perşembe 13:00
Hindistan savunma sanayiinde stratejik bir adım daha atıldı. Ülkenin doğu kıyısında gerçekleştirilen testlerde, yerli imkanlarla geliştirilen Kısa Menzilli Gemisavar Füze (NASM-SR) sistemi hedefi tam isabetle vurdu.

NASM-SR FÜZESİNİ ENVANTERLERİNE ALACAKLAR

Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ve Hindistan Donanması iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, Odişa eyaleti açıklarında heyecan verici anlar yaşandı. Bir deniz helikopterinden kısa aralıklarla ateşlenen iki adet NASM-SR füzesi, belirlenen deniz hedeflerini başarıyla imha etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı, test sürecinin radar, elektro-optik sistemler ve telemetri verileriyle saniye saniye takip edildiğini ve tüm verilerin başarıyı doğruladığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, havadan ateşlenen bu yeni nesil füze kapasitesinin (NASM-SR), ülkenin deniz savunma gücüne kritik bir stratejik üstünlük kazandıracağını vurguladı.

NASM-SR füzesinin bu başarılı denemesi, Hindistan'ın savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda attığı en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.

