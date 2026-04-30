Hindistan savunma sanayiinde stratejik bir adım daha atıldı. Ülkenin doğu kıyısında gerçekleştirilen testlerde, yerli imkanlarla geliştirilen Kısa Menzilli Gemisavar Füze (NASM-SR) sistemi hedefi tam isabetle vurdu.

Savunma Araştırma ve Geliştirme Organizasyonu (DRDO) ve Hindistan Donanması iş birliğiyle düzenlenen operasyonda, Odişa eyaleti açıklarında heyecan verici anlar yaşandı. Bir deniz helikopterinden kısa aralıklarla ateşlenen iki adet NASM-SR füzesi, belirlenen deniz hedeflerini başarıyla imha etti.

Hindistan Savunma Bakanlığı, test sürecinin radar, elektro-optik sistemler ve telemetri verileriyle saniye saniye takip edildiğini ve tüm verilerin başarıyı doğruladığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, havadan ateşlenen bu yeni nesil füze kapasitesinin (NASM-SR), ülkenin deniz savunma gücüne kritik bir stratejik üstünlük kazandıracağını vurguladı.

NASM-SR füzesinin bu başarılı denemesi, Hindistan'ın savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda attığı en somut adımlardan biri olarak kayıtlara geçti.