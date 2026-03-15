16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Dost ülkeye karşı Rafale hamlesi: 122 adet savaş uçağı alındı

Son zamanlarda dünyada birçok ülke birbirleriyle zıtlaşmış durumdalar. Özellikle dost ülke Pakistan ile Hindistan sınır bölgesinde çatışmalar yaşıyor. Hindistan'dan savunma gücüne son dakika Rafale savaş uçağı hamlesi geldi. 122 adet Rafale savaş uçaklarının alımı yapılacak. İşte detaylar...

Fransız savunma sanayiinin önde gelen şirketlerinden Dassault Aviation, Hindistan ile yeni bir büyük savunma anlaşmasına hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Hindistan'ın toplam 122 adet Dassault Rafale savaş uçağı için sipariş vermeyi planladığı ve tarafların anlaşma imzalamaya oldukça yakın olduğu ifade ediliyor.

HİNDİSTAN HAVA KUVVETLERİ RAFALE SAVAŞ UÇAKLARINA YÖNELDİ

Hindistan yönetimi son yıllarda hava kuvvetlerini modernize etmeye yönelik önemli adımlar atıyor. Bu kapsamda daha önce de Fransa'dan 36 adet Rafale savaş uçağı satın alan Yeni Delhi yönetimi, yeni anlaşmayla filosunu ciddi ölçüde genişletmeyi hedefliyor.

Planlanan 122 uçaklık yeni siparişin, Hindistan'ın hem bölgesel güvenlik stratejisini güçlendirmesi hem de hava kuvvetlerindeki eski Sovyet/Rus yapımı platformların yerini daha modern sistemlerle değiştirmesi açısından kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

RAFALE SAVAŞ UÇAĞI NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Uzmanlara göre Rafale savaş uçağı, çok rollü görev kabiliyeti sayesinde hava-hava ve hava-yer operasyonlarında yüksek performans sunuyor. Gelişmiş radar sistemleri, uzun menzilli füze entegrasyonu ve yüksek manevra kabiliyeti, uçağı modern savaş uçakları arasında öne çıkarıyor.

Ayrıca platformun, farklı mühimmat sistemleriyle uyumlu olması ve elektronik harp kabiliyetleri, özellikle yüksek tehdit ortamlarında önemli avantaj sağlıyor.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ DERİNLEŞEBİLİR

Olası anlaşmanın yalnızca bir uçak alımıyla sınırlı kalmayabileceği de konuşuluyor. Savunma kaynaklarına göre Hindistan, anlaşma kapsamında teknoloji transferi, bakım altyapısı ve yerli üretim gibi alanlarda da Fransa ile daha geniş kapsamlı bir iş birliği hedefliyor.

Bu gelişmenin gerçekleşmesi halinde, Hindistan ile Fransa arasındaki savunma sanayi ortaklığının yeni bir boyuta taşınması bekleniyor.

Uzmanlar, anlaşmanın resmiyet kazanması durumunda bunun küresel savunma piyasasında da dikkat çekici bir gelişme olacağını ve Rafale savaş uçağı için yeni ihracat fırsatlarının kapısını aralayabileceğini belirtiyor.

