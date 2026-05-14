İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4389
  • EURO
    53,3391
  • ALTIN
    6859.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Dost ülkeye NSM füzesi satışı iptal edildi: İmzalanmış sözleşmeler kağıt parçası değil
Savunma

Dost ülkeye NSM füzesi satışı iptal edildi: İmzalanmış sözleşmeler kağıt parçası değil

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Norveç'in Malezya ordusuna satmayı planladığı Deniz Saldırı Füzesi'nin (NSM) ihracatını iptal etmesini eleştirdi. Enver, ''İmzalanmış sözleşmeler ciddi belgelerdir, gelişigüzel bir şekilde rafa kaldırılacak kağıt parçaları değil.' dedi.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 10:51 - Güncelleme:
Dost ülkeye NSM füzesi satışı iptal edildi: İmzalanmış sözleşmeler kağıt parçası değil
ABONE OL

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü bildirdi.

Malezya'nın 2018'den bu yana Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen NSM'ye dair yapılan sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini "titizlikle, sadakatle ve tereddütsüz" biçimde yerine getirdiğini vurgulayan Enver, "Norveç'in aynı iyi niyeti bize göstermek zorunda hissetmediği görülüyor." ifadesini kullandı.

Norveç'in söz konusu füze sisteminin ihracat lisansının iptalini, "ulusal güvenlik" gerekçesine dayandırdığı belirtilirken, Malezya Başbakanı Enver bunu "tek taraflı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Başbakan Enver, kararın Avrupa savunma tedarikçilerine duyulan güveni daha da zedeleyeceğini kaydederek, "İmzalanmış sözleşmeler ciddi belgelerdir, gelişigüzel bir şekilde rafa kaldırılacak kağıt parçaları değil. Avrupalı savunma tedarikçileri sözleşmelerden cezasız biçimde cayma hakkını kendilerinde görüyorsa stratejik ortak olarak değerleri ortadan kalkar." değerlendirmesinde bulundu.

Enver, söz konusu gelişmenin, Malezya'nın savunma hazırlığını ciddi ölçüde sekteye uğratabileceği ve bölgesel güvenlik dengesini etkileyebileceği uyarısında bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.