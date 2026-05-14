Dost ülkeye NSM füzesi satışı iptal edildi: İmzalanmış sözleşmeler kağıt parçası değil

Enver, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile konuya ilişkin telefonda görüştüğünü bildirdi.

Malezya'nın 2018'den bu yana Norveçli Kongsberg şirketi tarafından üretilen NSM'ye dair yapılan sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini "titizlikle, sadakatle ve tereddütsüz" biçimde yerine getirdiğini vurgulayan Enver, "Norveç'in aynı iyi niyeti bize göstermek zorunda hissetmediği görülüyor." ifadesini kullandı.

Norveç'in söz konusu füze sisteminin ihracat lisansının iptalini, "ulusal güvenlik" gerekçesine dayandırdığı belirtilirken, Malezya Başbakanı Enver bunu "tek taraflı ve kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Başbakan Enver, kararın Avrupa savunma tedarikçilerine duyulan güveni daha da zedeleyeceğini kaydederek, "İmzalanmış sözleşmeler ciddi belgelerdir, gelişigüzel bir şekilde rafa kaldırılacak kağıt parçaları değil. Avrupalı savunma tedarikçileri sözleşmelerden cezasız biçimde cayma hakkını kendilerinde görüyorsa stratejik ortak olarak değerleri ortadan kalkar." değerlendirmesinde bulundu.



Enver, söz konusu gelişmenin, Malezya'nın savunma hazırlığını ciddi ölçüde sekteye uğratabileceği ve bölgesel güvenlik dengesini etkileyebileceği uyarısında bulundu.