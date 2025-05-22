STM, askeri denizcilik ve taktik mini İHA sistemlerine ilişkin Malezya'da 2 işbirliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Malezya'da gerçekleştirilen, 17'nci Langkawi Uluslararası Denizcilik, Uzay ve Havacılık (LIMA 2025) Fuarı'nda, STM ile Malezya'nın köklü tersanelerinden Lumut Naval Shipyard SDN BHD (LUNAS) arasında deniz projelerinde işbirliğine yönelik bir iyi niyet anlaşması yapıldı.

Törene, Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Malezya Savunma Bakanı Mohammed Khalid Bin Nordin ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.

Anlaşmaya, STM Genel Müdürü Güleryüz ve Lumut Naval Shipyard (LUNAS) Üst Yöneticisi (CEO) Ir. Azhar Jumaat imza attı.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ PROJELER HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM'nin deniz projeleri alanında Türkiye'de öncü konumda olduğunu ifade etti.

Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 kapsamında üç korvetin inşasına 2024 yılında Türkiye'de başladıklarını ve sürecin başarıyla devam ettiğini belirten Güleryüz, "Malezya Kraliyet Donanması'nın ihtiyacına uygun şekilde tasarladığımız Çok Maksatlı Destek Gemisi'ni de ilk kez LİMA Fuarı'nda sergiliyoruz. Lunas ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırası'nın (MoU), sadece iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini değil, aynı zamanda bölgesel deniz güvenliğine de katkı sağlayacak bir adım olarak görüyoruz. STM olarak, Türk deniz mühendisliğinde edindiğimiz derin tecrübe ve özgün yeteneklerimizi, dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Bu işbirliğiyle birlikte, yerel üretim ve yüksek katma değerli projelere imza atmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"İHA UZMANLIĞIMIZI KÜRESEL ÖLÇEKTE YAYGINLAŞTIRIYORUZ"

Açıklamaya göre, Malezya'nın önemli askeri havacılık şirketi G7 Aerospace ile STM arasında, Taktik Mini İHA Sistemleri'nin Malezya'da ortak üretimine yönelik bir mutabakat muhtırası da LİMA'da imzalandı.

G7 Firması ile yapılan anlaşmaya da değinen Güleryüz, şunları aktardı:

"Mini İHA sistemlerimiz, 8 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarıyla kullanılıyor. Terörle mücadele, sınır ötesi harekat ve özel operasyonlarda kendisini gerçek harp ortamlarında başarıyla kanıtlayan KARGU, TOGAN, BOYGA gibi ürünlerimizi bugüne kadar toplamda 3 farklı kıtada 10'dan fazla ülkeye ihraç ettik. STM'nin, İHA sistemleri konusundaki uzmanlığını küresel ölçekte yaygınlaştıracak bu iyi niyet anlaşması, Malezya ile Türkiye arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğini daha da güçlendirecek. Denizcilik alanında önemli bir çözüm ortağı olduğumuz Malezya Ordusu'na taktik İHA teknolojilerinde de mühendislik desteği sunarak, savunma kapasitelerini ve ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Global ölçekte stratejik iş birliklerimizi genişleterek Türk savunma sanayiinin gücünü artırmaya devam edeceğiz."