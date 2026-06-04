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Savunma

Dosta güven, düşmana korku! Türkiye'den Ege Denizi'nde gövde gösterisi

Sahil Güvenlik Komutanlığının sevk ve idaresinde düzenlenen Deniz Aslanı-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın fiili bölümü, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde Ege Denizi'nin uluslararası sularında ve Türk hava sahasında başladı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 08:12 - Güncelleme:
Dosta güven, düşmana korku! Türkiye'den Ege Denizi'nde gövde gösterisi
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Türk arama kurtarma unsurlarının imkan ve kabiliyetlerini denemek, müşterek arama kurtarma faaliyetlerinde işbirliği ve koordinasyonu artırmak, uygulamaları uluslararası camiaya duyurmak, eğitimleri geliştirmek ve arama kurtarma komuta kontrol sistemlerini test etmek amacıyla icra edilen tatbikat, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içindeki Midilli, Sakız, İpsara, Bozbaba ile İskiri adaları arasında kalan iki farklı noktada gerçekleştirilecek.

Tatbikatta Kara Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 amfibi gemi, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 1 arama kurtarma uçağı, 1 arama kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığından 1 arama kurtarma helikopteri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından 3 korvet, 5 bot, 5 helikopter, 1 insansız hava aracı (İHA) ile Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri görev yapacak.

İki senaryoyu içeren ve 500 personelin görev aldığı tatbikatın ilk senaryosu kapsamında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında, su alarak batmakta olan bir ticari gemiden tehlike sinyali alınması üzerine gemi mürettebatına yönelik arama ve kurtarma faaliyeti icra edilecek.

İkinci senaryoda ise yine Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, Ege Denizi'nin uluslararası sularında bir yolcu motorundan tehlike sinyali alınması ve akabinde yolcu motorunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine kazazedelere yönelik arama ve kurtarma faaliyetleri icra edilecek, yangın söndürülecek.

Tatbikatı, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile 8 ülkeden 17'si yabancı olmak üzere 54 gözlemci takip ediyor.

  • Deniz Aslanı
  • ege denizi
  • tatbikat

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