Dron tehditlerine karşı geliştirildi! CANiK M3 FALCON için ülkeler sıraya girdi

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 fuarı devam ediyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik kapsamında, katılımcı şirketler en yeni ürün ve teknolojilerini sergiliyor.

Türk savunma sanayisinin küresel oyuncularından SYS Grup da fuar kapsamında yeni ürün tanıtımlarını gerçekleştirirken, "entegre savunma ekosistemi" vizyonuyla uluslararası işbirliklerini derinleştiriyor.

SYS Grup'un SAHA 2026'daki en büyük sürprizi de yüksek mühendislik ürünü CANiK M3 FALCON oldu. Özellikle hava platformlarının sert operasyonel ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen yeni nesil 12.7x99 mm ağır makineli tüfek, fuarda ilk kez sergileniyor.

Açık mekanizma (open-bolt) yapısıyla aşırı ısınmanın önüne geçen sistem, yüksek atış hızı, sarsılmaz güvenilirliği ve modern muharebe sahasının değişken koşullarına uyum sağlayan esnek yapısıyla dikkati çekiyor.

Geçen ay tanıtımı yapılan ve büyük yankı uyandıran UNIROBOTICS imzalı "Dağınık Mobil Katmanlı Hava Savunma Mimarisi" de fuarda ziyaretçilerle buluşuyor. Modern dron tehditlerine karşı geliştirilen bu akıllı mimari, TRAKON RCWS (Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri), CANiK ağır makineli tüfek ailesi ve VENOM LR orta kalibre top sistemi bileşenlerini tek bir entegre ağda buluşturuyor. Farklı menzil katmanlarında tam hakimiyet kuran bu konsept, özellikle düşük maliyetli ve sürdürülebilir olmasıyla uluslararası delegasyonların ilgisiyle karşılaşıyor.

- "FALCON'LARIN YURT DIŞINA SEVKİYATLARI BAŞLADI"

SYS Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, fuar alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada, SAHA 2026'nın Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı net bir şekilde gözler önüne serdiğini belirterek, "Türkiye artık farklı bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla bizler de şirket olarak konjonktürel olarak gelişen ve ihtiyaçları farklılaşan Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük miktarda yatırımlar yapmaktayız." dedi.

Ağır makineli tüfekle ve top üretimi gibi değişen savaş konseptine uygun silahları ve platformları geliştirmeye devam ettiklerini dile getiren Aral, fuarda çok sayıda top çeşitlerini, bunların uzaktan kumandalı kulelerini, ağır makineli tüfekleri ve CANiK M3 FALCON'u sergilediklerini anlattı.

Aral, CANiK M3 FALCON'un özelliklerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CANiK M3 FALCON, tamamen dronlara karşı, şahit tipi dronlara karşı helikopterlerden dronları bertaraf etmek üzere tasarlanmış bir dizayn. Olabilir mi? Evet, şu anda etkin olarak kullanılıyor. Çünkü şahit dronların hızları saatte 250 kilometre. Bir helikopter de çok rahat bu hızda hareket edebiliyor. Radarlar bu dronları veya insansız hava araçlarını tespit ettiği zaman helikopterler kalkıyor, FALCON'larla kapılarını açarak tamamen dronları veya İHA'ları bertaraf edebiliyorlar. Şu anda sevkiyatlar yapılıyor. İlk sevkiyatlar Pakistan ve Azerbaycan'a yapıldı. Bu yeni savaş konsepti ilk defa sergileniyor ve ilk defa da kullanımda. Çünkü bu yeni savaş konsepti. Bu ihtiyaç yeni doğdu ve çözümde helikopter ve FALCON'lar kullanılarak çözüm üretilmiş durumda."

- "GÖKBEY'DE DE KULLANILMASI İÇİN ÖN ÇALIŞMA BAŞLATILDI"

Zafer Aral, helikopter üzerinden dakikada 1200 atışa ulaşabilecek bu silahlar için kendilerine ABD ve İsrail ile İran arasında başlayan savaşın ardından talep gelmeye başladığını ve çözüm üretilmesi istendiğini söyledi.

Talebin ardından kısa sürede bunun üretimini gerçekleştirdiklerini dile getiren Aral, "Zaten silah vardı. Biz silahı geliştirip bir helikopter üstünde rahatlıkla kullanılabilecek hale getirdik." dedi.

Aral, Türkiye'de GÖKBEY'de de kullanılması için ön çalışma başlatıldığını kaydederek, ASELSAN ile birlikte Konya'da testlerinin tamamlandığını anlattı.

- "YURT DIŞINDAN BAŞKA TALEPLER DE GELECEKTİR"

SYS Yönetim Kurulu Başkanı Aral, Azerbaycan'da 20'den fazla helikoptere entegre edilecek 40'ı aşkın CANiK M3 FALCON'un sevkiyatlarının başladığını ifade ederek, Pakistan'a da ilk ürünlerin gönderildiğini bildirdi.

Aral, "Eğer şahit türü İHA'larla bir saldırı veya bu şekilde radarların tespit edebildiği ve takip edilebilecek her türlü İHA'ya karşı kullanılmak üzere hazır." şeklinde konuştu.

Bu yeni konsept için başta talebin de gelmesini beklediklerini aktaran Aral, ilginin yüksek olduğunu söyledi.

- KOSOVA'NIN ZIRHLI KARA ARAÇLARINI SİLAHLANDIRACAK ANLAŞMA İMZALANDI

Zafer Aral, fuarda Kosova ile de önemli bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, "Anlaşma, Kosova'nın elinde mevcut zırhlı araçların silahlandırılması ile ilgili. Bizde 30x113 mm toplar var. 30x113 mm kule ve toplarla Kosova'daki zırhlı araçları silahlandırma anlaşması imzalandı. 100 adet kara aracını kulesi ve 30x113 mm topları ile silahlandıracağız. 50 milyon doların üzerinde bir anlaşma." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin dünya savunma sanayisinde şu anda artık çok farklı bir konuma geldiğinin altını çizen Aral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Savaş konsepti değişti. Fazla maliyeti olmayan, insansız kara, deniz ve hava araçları ve bu araçların taşıyabildiği en efektif silahlarla yapılmaya başlandı savaşlar. Artık savaş konsepti bu. Türkiye bugün dünyada bu konsepte yegane sahip ülke diyebiliriz. Dolayısıyla son 6 aydır, hele hele son 3 aydır Körfez ülkelerinden Filipinler'e ve Endonezya'ya, Malezya'dan Afrika ülkelerine kadar bu yeni savaş konsepti için büyük arayışlara giren devletler ile devamlı teması halindeyiz."