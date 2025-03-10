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Savunma

Drone avcısı ''GÖKBERK'' geliyor... Çelik Kubbe'nin gücüne güç katacak

ASELSAN tarafından geliştirilen GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, FPV tehditlerini de başarıyla imha etti. ASELSAN teknolojisi GÖKBERK, Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe Sistemi içinde görev yapacak.

HABER MERKEZİ10 Mart 2025 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Drone avcısı ''GÖKBERK'' geliyor... Çelik Kubbe'nin gücüne güç katacak
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ASELSAN, yeni nesil teknolojilerden biri olan yönlendirilmiş enerji silahları alanında önemli adımlar atmaya devam ediyor. ASELSAN'ın geliştirdiği GÖKBERK Mobil Lazer Silah Sistemi, günümüzde öne çıkan asimetrik hareketli hava tehditlerini etkili şekilde imha edebiliyor.

ASELSAN'IN DRONE AVCISI "GÖKBERK"İ GELİYOR

GÖKBERK, mini/mikro İHA'ları ve EYP gibi tehditleri hard kill-soft kill imha etmeyi sağlayan yakın alan hava savunma silah sistemi olarak dikkat çekiyor. Daha önce döner kanatlı ve sabitli kanatlı kamikaze İHA'lara karşı etkinliği kanıtlanan GÖKBERK, son olarak muharebe alanındaki güncel asimetrik tehditlerden olan FPV dronlara karşı da test edildi. Yürütülen test çalışmalarında, GÖKBERK sistemiyle, FPV tehditlerin farklı senaryolarda tespiti, otomatik takibi ve imhası başarıyla gerçekleştirildi.

ÇELİKKUBBE'NİN BİLEŞENİ

ASELSAN, GÖKBERK ile Türkiye'nin hava savunmasını sağlayacak ÇELİKKUBBE sistemi içinde görev yapacak yeni ve kritik bir ürün daha geliştiriyor.

GÖKBERK, ASELSAN'ın İHTAR platformuyla lazer silahını, dağıtık mimari yerine 6x6 mobil intikal yeteneğine sahip platform üzerinde buluşturuyor. TÜBİTAK BİLGEM başta olmak üzere ekosistemdeki birçok aktörün desteğiyle oluşturulan sistemin, önemli tüm alt bileşenleri yerli olarak geliştirildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ALGORİTMALAR

GÖKBERK, yüksek hüzme kalitesine sahip yerli lazer kaynağı kullanarak hedeflerin hard kill imhasını gerçekleştirirken, yine ASELSAN tarafından geliştirilen elektronik karıştırıcıyla soft kill imha olanağı da sağlıyor.

Sistem, yönlendirme birimi üzerinde bulunan çeşitli elektro-optik sistemlerle çok hassas hedef takibi yapabiliyor. Yapay zeka destekli algoritmalarla sistemin takip ve teşhis yetenekleri en üst seviyeye çıkıyor. Gelişmiş üstün takip yeteneğinin yanı sıra yüksek lazer hüzme çıkış kalitesi sayesinde GÖKBERK, hedef setinde yer alan tehditleri oldukça kısa sürelerde imha edebiliyor.

MİNİMUM ENERJİYLE MAKSİMUM ETKİ

Üzerinde bulunan 7/24 çalışma prensibine göre tasarlanan soğutucu sayesinde GÖKBERK, uzun süre kesintisiz atış yapabiliyor. Minimum güç ile maksimum etki yaratan sistem, maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Askeri üsler, havaalanları, enerji santralleri, petrol rafinerileri gibi sabit tesislerin savunulmasında kritik rol üstlenecek olan GÖKBERK; mobil intikal yeteneği sayesinde geniş bir uygulama alanına sahip olacak.

GÖKBERK'in farklı hava koşullarında yürütülen atışlı test ve denemelerinden elde edilen verilerle sistem üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları devam ediyor.

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