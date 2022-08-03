İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2022 Çarşamba / 6 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9685
  • EURO
    18,2072
  • ALTIN
    1014.61
  • BIST100
    2680.16
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Düğmeye basıldı! F-16 Savaşan Şahin'in yerini F-35 alacak
Savunma

Düğmeye basıldı! F-16 Savaşan Şahin'in yerini F-35 alacak

Tayland, şu an kullandığı Northrop F-5E / F Tiger II ve Lockheed Martin F-16AM / BM Fighting Falcon (Savaşan Şahin) savaş uçaklarının yerini alacak F-35 savaş uçaklarını almak için resmi adımlar atmaya başladı. Parlamentonun alt kanadının oyladığı 2023 bütçe taslağı, F-16 Fighting Falcon'un yerine geçecek F-35 savaş uçakları alımının önünü açan bir hüküm içeriyor.

Star Gazetesi3 Ağustos 2022 Çarşamba 17:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Tayland parlamentosunun alt kanadı, 3 Ağustos'ta 2023 bütçe taslağını oyladı. Oylanan taslakta, ülkenin Lockheed Martin F-35A Lightning II çok amaçlı savaş uçağı satın almasının önünü açan bir hüküm yer aldı.

Onaylanan bütçe projesi, ilk iki F-35'in önümüzdeki yıl sipariş edileceğini varsayıyor. Bütçede bu amaçla 7,4 milyar THB (yaklaşık 204 milyon ABD Doları) ayrıldı. Karar, Tayland'ın Uzak Doğu Asya'daki F-35 Lightning II ailesinin dördüncü kullanıcısı olabileceği anlamına geliyor.

Singapur da, Uzak Doğu şu anda Kore Cumhuriyeti ve Japonya tarafından kullanılan F-35 savaş uçaklarından 4 adet sipariş verdi. (F-35B)

F-16 SAVAŞAN ŞAHİN YERİNE BEŞİNCİ NESİL F-35

Tayland'ın alacağı F-35 A Lightning II savaş uçakları, şu anda kullanılan Northrop F-5E / F Tiger II ve Lockheed Martin F-16AM / BM Fighting Falcon savaş uçaklarının yerini alacak. Bangkok'taki yetkililer, Amerikan uçaklarına ek olarak, İsveçli Saab JAS-39 Gripen'in alımlarının devamını da düşündüler.

İlk F-35A Lightning II'yi sipariş etmek için bütçenin onaylanması sadece bir başlangıç. Tayland'ın ABD makamlarına resmi bir Talep Mektubu gönderip göndermeyeceği veya ne zaman göndereceği konusunda şu anda herhangi bir bilgi yok. Bu da o ülkeye olası uçak satışı için federal bir yetkilendirme süreci başlatacak.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.