Düğmeye basıldı! F-16 Savaşan Şahin'in yerini F-35 alacak

Tayland parlamentosunun alt kanadı, 3 Ağustos'ta 2023 bütçe taslağını oyladı. Oylanan taslakta, ülkenin Lockheed Martin F-35A Lightning II çok amaçlı savaş uçağı satın almasının önünü açan bir hüküm yer aldı.



Onaylanan bütçe projesi, ilk iki F-35'in önümüzdeki yıl sipariş edileceğini varsayıyor. Bütçede bu amaçla 7,4 milyar THB (yaklaşık 204 milyon ABD Doları) ayrıldı. Karar, Tayland'ın Uzak Doğu Asya'daki F-35 Lightning II ailesinin dördüncü kullanıcısı olabileceği anlamına geliyor.

Singapur da, Uzak Doğu şu anda Kore Cumhuriyeti ve Japonya tarafından kullanılan F-35 savaş uçaklarından 4 adet sipariş verdi. (F-35B)

F-16 SAVAŞAN ŞAHİN YERİNE BEŞİNCİ NESİL F-35

Tayland'ın alacağı F-35 A Lightning II savaş uçakları, şu anda kullanılan Northrop F-5E / F Tiger II ve Lockheed Martin F-16AM / BM Fighting Falcon savaş uçaklarının yerini alacak. Bangkok'taki yetkililer, Amerikan uçaklarına ek olarak, İsveçli Saab JAS-39 Gripen'in alımlarının devamını da düşündüler.

İlk F-35A Lightning II'yi sipariş etmek için bütçenin onaylanması sadece bir başlangıç. Tayland'ın ABD makamlarına resmi bir Talep Mektubu gönderip göndermeyeceği veya ne zaman göndereceği konusunda şu anda herhangi bir bilgi yok. Bu da o ülkeye olası uçak satışı için federal bir yetkilendirme süreci başlatacak.

Star Gazetesi