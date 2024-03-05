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Savunma

Dünya basınına KAAN damgası: Paradigma değiştirecek

Dünyada milli gurur KAAN'ın yankısı sürüyor. Son olarak KAAN ile yeni bir sayfanın açıldığına vurgu yapan Arab News, 'Bu test, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Türk-Amerikan ilişkilerinde paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip' ifadelerini kullandı.

5 Mart 2024 Salı 07:35 - Güncelleme:
Dünya basınına KAAN damgası: Paradigma değiştirecek
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Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN, başta Batı basını olmak üzere dünya basınında büyük ses getirdi. KAAN'a olan ilgi devam ediyor. Son olarak Arab News, KAAN'ın tarihi uçuşunu manşetine taşıdı. "Türkiye, hava kuvvetlerini geliştirme yolunda atılım yapıyor' başlığını atan gazete, dikkat çeken ifadelere yer verdi. KAAN ile yeni bir sayfanın açıldığına vurgu yapılan yazıda, "Bu test, Türk-Yunan ilişkilerinde ve Türk-Amerikan ilişkilerinde paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip' ifadeleri kullanıldı.

Yazıda "ABD, NATO müttefiki Türkiye'nin hava kuvvetlerini geliştirmesini engellemek için elinden geleni yaptı' vurgusu dikkat çekti. "Ülkenin savunma sanayiini geliştirmesi ve NATO müttefikinin sağlamayı reddettiği askeri teçhizatı üretmeye başlaması birkaç yıl aldı' denilen yazıda, 'Pek çok milli proje de şu anda devam ediyor' ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin bu yönde attığı adımların meyvelerini topladığına dikkat çekilen yazıda Türk İHA'larının 2020 Azerbaycan- Ermenistan savaşı sırasında çok önemli rol oynadığı ve çatışmanın kaderini değiştirdiği belirtildi.

TB2'LER ARNAVUTLUK ENVANTERİNDE

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Arnavutluk ordusunun envanterine girdiğini açıkladı. Bayraktar, konuya ilişkin X'teki paylaşımında, bugünün tarihi bir gün olduğunu, Arnavutluk'taki ilk NATO Taktik Hava Üssü'nün açıldığını aktararak, "Bayraktar TB2'ler bugün Arnavutluk semalarında ilk uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Arnavutluk Savunma Bakanı Niko Peleshi de envantere giren Bayraktar TB2'lerin görüntülerini içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DIMDEX 2024'E TÜRK ÇIKARMASI

TÜRKİYE, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen DIMDEX 2024 Fuarı'na 39 savunma sanayii firmasıyla katılım sağlıyor. Dün başlayan ve 6 Mart'ta sona erecek fuarda Türk savunma sanayii firmalarının ürettiği çeşitli insansız kara ve hava araçları, zırhlı araç platformları, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmat, simülatörler ve lojistik destek ürünleri, başta MENA bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların beğenisine sunuluyor.

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