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Savunma

Dünya devi, koronavirüs nedeniyle üretimini askıya aldı

Boeing, dünyadaki en büyük tesisi olan Washington eyaletindeki Puget Sound bölgesi tesislerinde, bölgedeki koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle geçici olarak üretimini askıya alındığını duyurdu.

star.com.tr23 Mart 2020 Pazartesi 21:30 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 21:34
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Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden biri olan Boeing konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bu askıya alma durumunun şirketin savunma ve uzay programlarını sunma ve destekleme yeteneği üzerindeki etkisini en aza indirmek ve savunma müşterilerimizin hayati görevlerini yerine getirmeye hazır olmalarını sağlamak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Boeing'in bugün üretim faaliyetlerini azaltmaya başlamayı planladığı ve operasyonların askıya alınmasının 25 Mart Çarşamba günü Puget Sound bölgesindeki tesislerde başlanacağı bildirildi.

Üretim operasyonlarının askıya alınması 14 gün sürecek ve bu süre zarfında Boeing COVID-19'un tüm şirket operasyonları üzerindeki etkileri ile ilgili eylemleri izlemeye devam edecek.

Boeing Başkanı ve CEO'su Dave Calhoun. "Halk sağlığı yetkilileri ile yakın çalışmaya devam ediyoruz ve bu geçici askıya alma durumundan etkilenen müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımızla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

star.com.tr

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