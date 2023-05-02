Dünya KAAN'ı konuşuyor: Büyük bir güç gösterisi

İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen özgün havacılık platformları gövde gösterisi yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan merkez yerleşkesinde ismi KAAN olarak açıklanan Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 için "İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı" düzenlendi.

Programda, ATAK, GÖKBEY ve T70 helikopterleri, temel eğitim uçağı HÜRKUŞ uçuş gösterisi gerçekleştirdi. HÜRJET ve Milli Muharip Uçak taksi yaparak tören alanına geldi. Pilotlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kask ve peç takdim etti. Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ı imzaladı.

Tören alanında ayrıca insansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR, T70 ve ATAK helikopterleri, Özgür Projesi kapsamında modernize edilen F-16 uçağı sergilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçak'ın isminin KAAN, isim babasının ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Suyun öte tarafındakileri rahatsız etmeye KAAN ve Hürjet yeter" dedi. Erdoğan, ANKA-3 muharip insansız savaş uçağının önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacağını söyledi.

DÜNYA TÜRKİYE'NİN KAAN'INI KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

"Türkiye milli savaş uçağının adını açıkladı" başlığını atan Azerbaycan merkezli Trend Haber Ajansı, "TF-X'in prototipi ilk uçuşunu 2023'ün sonunda yapacak. TF-X'in Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 Fighting Falcon uçağının yerini alması ve yabancı ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor." diye yazdı.

Yunan Etnos ise 'Türkiye: Ülkenin ürettiği yerli savaş uçağının adı KAAN-Erdoğan Batı'ya sert çıktı' başlığını attı.

Defence Romanya '1 Mayıs İşçi Bayramı'nda binlerce Türk, Türk havacılık sanayisinin en yeni ürünü olan 5. nesil savaş uçağının resmi tanıtımına katıldı' diye yazdı.

Erdoğan'ın mesajlarına atıfta bulunan Protho Thema, 'Yunanistan'a yeni uyarı mesajı: Suların diğer tarafındakileri rahatsız etmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Newsbomb 'Erdoğan Türk dövüşçüsü KAAN'ın sunumunda pilot ceketiyle' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Almanya merkezli Flight Global 'TF-X hayalet savaş uçağını ortaya koyuyor' dedi. Haberde tören için 'yerli havacılık endüstrisi için büyük bir güç gösterisi' yorumu yapıldı.

Hindistan merkezli Daijiworld ise 'Erdoğan: Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretecek' başlığını tercih etti