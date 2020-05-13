Dünya Savaşları, Normandiya, Pearl Harbor... Hepsinden kurtulan efsane savaş gemisi bulundu

star.com.tr 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:21 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 17:23

ABD Donanması'nın en uzun hizmet veren zırhlılarından biri olan uzun süredir kayıp olan USS Nevada, Pearl Harbor yakınında 15.000 ft su altında bulundu.



Ünlü gemi, 1948'de donanma ateşi için batırılmadan önce, I. ve II. Dünya Savaşları, Pearl Harbor, Normandiya Çıkarması, ve Bikini Atolü atom testinden ayakta kurtulmayı başarmıştı. 29 Ağustos 1946'da hizmet dışı bırakılan gemi, 31 Temmuz 1948'de deniz ateşi uygulaması için batırılmıştı.

Onlarca yıldır su mezarında kaybolmuş gibi görünen USS Nevada, arşiv araştırması ve son teknoloji sualtı araştırma teknoklojileri sayesinde, Pazartesi günü Pearl Harbor'ın 65 deniz mili güneybatısında 15.400 feet derinlikte bulundu.

SEARCH INC. ve deniz altı robotları şirketi Ocean Infinity öncülüğünde yapılan araştırmalarda, yaklaşık 2.000 fit uzayan bir enkaz alanında bulunduğı belirtildi.

Efsane gemiyi bulma misyonu geçtiğimiz ay, büyük bir deniz arkeolojisi araştırmacısı SEARCH ile Nevada'nın battığı bölgede denizcilik araştırma ekipmanına sahip bir gemisi olan Ocean Infinity'nin bir çağrısı ile başladı.

SEARCH Kıdemli Başkan Yardımcısı James Delgado, 'İnsan doğası ve özellikle Amerikalıları tarif edecek bir gemi bulacak olsam, bu Nevada olurdu. İnatçı ve dayanıklı...' dedi.

Delgado, çalışmalarla ilgili National Geographic'e yaptığı açıklamada, 'Bütün bir bölüm bulduk. Sadece kaplama soyulmuştu.' dedi .

USS Nevada

Efsane gemi Massachusetts, Quincy'de inşa edildi. Ülkenin 36. eyaletinin adını alan USS Nevada, 1914'te üçlü silah kuleleri, yakıt için kömür yerine petrol, dişli buhar türbinleri ve 'ya hep ya hiç' zırh prensibi ile tanıtıldı.

Her iki dünya savaşında da görev yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda Britanya'ya giden tedarik konvoylarını korumak için İrlanda'nın Bantry Körfezi'ndeydi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Pearl Harbor saldırısından kurtulan savaş gemisi, bir torpido ve beş bomba tarafından vuruldu.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Nevada, 1946'daki ilk atom deneylerinde hedef gemi olarak seçildi. İki inanılmaz bir şekilde iki saldırının sonunda da ayakta kalmayı başardı.

Nevada daha sonra Pearl Harbor'a çekildi ve burada 29 Ağustos 1946'da hizmet dışı bırakıldı. 31 Temmuz 1948'de donanmanın denemeleri sırasında batırıldı.

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