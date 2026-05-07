Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı" devam ediyor.

İlbaş, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı fuarda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ASFAT'ın Milli Savunma Bakanlığının yüzde 100 sahip olduğu savunma sanayisi şirketi olduğunu söyledi.

Şirketin 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersane işletme kabiliyetine sahip olduğunu belirten İlbaş, imkan ve kabiliyeti ürüne dönüştürdüklerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için değerlendirdiklerini kaydetti.

İlbaş, aynı zamanda dost ve müttefik ülkelere de bu imkan ve kabiliyetleri sunduklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"SAHA 2026'da bakım, onarım ve iyileştirme, modernizasyon kabiliyetimizi bu fuarda öne çıkardık. Çünkü bu konu çok kıymetlidir. Savunma sanayisinde yeni platformlar yapabilirsiniz. Savunma sanayisinde çok sayıda platform üreticisi vardır ama bu platformların hava, kara, deniz platformları fark etmez. Bunların bakım, onarım iyileştirme ve modernizasyonunu yapacak altyapı her yerde yoktur. ASFAT böylesine bir kabiliyete sahip. Savunma sanayisinin sürdürülebilirliği buna bağlıdır."

Sergiledikleri kabiliyetleri dost ve müttefik ülkelere anlattıklarını vurgulayan İlbaş, "Diyoruz ki 'Gelin, sizin platformlarınızın Türkiye'de bakım onarımlarını yapalım, onları modernize edelim.' Bunu da başardık. Yurt dışından birçok ülkeden artık Türkiye'ye kara, hava ve deniz platformlarını getirmeye başlıyoruz. Daha geçtiğimiz ay Senegal'den hemen uçak getirdik Kayseri'ye. Orada onun bakım onarımını yapıyoruz. Şimdi yeni sözleşmeler yaptık, birçok dost ve müttefik ülkeden ülkemize bakım onarım ve iyileştirme faaliyetleri için uçaklar ve diğer platformlarını getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"ASFAT DENİZLERİN ŞAMPİYONU"

ASFAT Genel Müdürü İlbaş, bakım onarım fabrikaları kurabileceklerini dost ve müttefik ülkelere anlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Burada dünyanın birçok ülkesinden gelen dostlarımıza, bakanlarımıza, komutanlarımıza bu kabiliyetlerimizi gösteriyoruz. Onlar da bundan çok memnun oldular, etkileniyorlar. Bizler çok yeni projelerle ortaya çıktık. Bugün burada deniz tarafıyla ilgili söylenecek çok şey var. ASFAT denizlerin şampiyonu. 2025 yılında savunma sanayisi ihracatçıları içerisinde ASFAT deniz tarafında ihracat birincisi oldu. Pakistan'a 4 gemi yaptık, 2 tanesini Türkiye'de yapıp teslim ettik. Üçüncü ve dördüncüyü de Pakistan'da Karaçi Tersanesi'nde ASFAT olarak yürütüyoruz, yapıyoruz. Onun da bir tanesi denizde testte, son gemiyi de çok yakında denize indiriyoruz. Bu, Türkiye olarak gurur duyacağımız bir proje modelidir. Nedir o? Başka ülkede kilometrelerce uzak ülkelerde gemi yapabilen hem de dünyanın en iyi gemilerinden birisini yapabilen bir Milli Savunma Bakanlığı şirketi, başka ülkede proje yürütme kabiliyeti, deneyimi ve tecrübesi var. Bundan dolayı bütün dünyada ilgi görmeye başladık ve başka ülkelerden de bu tecrübemizden dolayı 'Gelin, bizim ülkemizde bize gemi yapın.' diyorlar. Bu anlamda da çok sayıda deniz aşırı ülkeye projelerimizi sunduk, inşallah umutluyuz. Oralardan olumlu cevaplar bekliyoruz."

Bugün yeni ürün kataloğunun tanıtımını yaptıklarını anlatan İlbaş, iki katalogda bakım onarım dışında 80 civarında ürünün olduğunu, bunların fuarda görülebildiğini söyledi.

Çok önemli çözümler ve yeni ürünler geliştirdiklerini dile getiren İlbaş, aynı zamanda da özel sektörle işbirliği yaptıklarını belirtti.

İlbaş, ASFAT olarak belli alanlarda bazı ürünleri özel sektördeki savunma firmalarıyla da çalıştıklarını, ortak çalıştıkları firmalarla da yeni ürünler geliştirdiklerini kaydetti.

Hazırlanan kataloğun bütün dost ve müttefik ülkelere ulaştırılacağını anlatan İlbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hem bu şekilde hem dijital ortamda ulaştırdık. Yeni ürünleriyle birlikte yepyeni bir ASFAT olarak aslında bugün karşınızdayız. Yeni yönetimimiz, bütün çalışanlarımızla tam motive olmuş durumdayız. 2025 yılını 'Ürün Geliştirme Yılı' ilan etmiştik. 2025 yılında bu ürünleri geliştirdik. 80 civarında ürünü sunuyoruz ama 2026'da şunu yapacağız, bu ürünleri ihtiyaç sahipleriyle, dost ve müttefik ülkelerle ve kendi ordumuzla buluşturma dönemi. Yani bizim satış ve pazarlama tarafı ya da çözüm ortağı tarafının yoğun çalışacağı bir yıl olacak. 2026 bizim satış ve pazarlama yılımız olacak. 2025 yılı nasıl ki ürün geliştirme yılıydı, şimdi de satış ve pazarlama yılı ve dost müttefik ülkelerle bu çözüm önerilerimizi paylaşma yılı olacak. Bunu başlattık. Bu bir kampanyadır ve bunu buradan duyuruyorum."

"TÜM SANAYİ ADINA DA GÜZEL GÜNLER YAŞIYORUZ"

Şirket çalışanlarıyla SAHA 2026'ya çok güçlü bir katılım sağladıklarını söyleyen İlbaş, bütün birimlerin ve direktörlüklerin bu hedefe doğru çalışacaklarını belirtti.

İlbaş, Türkiye'de yerli ve milli olarak üretilen bu çözümleri ve ürünleri kendi ihtiyaçlarını giderdikten sonra dünyayla buluşturacaklarına işaret ederek, "Bu vesileyle bugün burada ürün kataloğumuzun lansmanını yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni bir sürecin mutluluğunu yaşıyorum. Tüm sanayi adına da güzel günler yaşıyoruz. Bizler Milli Savunma Bakanımızın bize olan desteği ve liderliğiyle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı perspektifinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.