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Savunma

Dünya Türkiye'yi konuşacak! KAAN'dan sonra ANKA-3'te kullanılacak

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 'ANKA-3 görünmez olacak, KAAN'da kullandığımız boyayı ANKA-3'te de kullanacağız, mühimmatlar gövde içinde olacak.' diye konuştu.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:01 - Güncelleme:
Dünya Türkiye'yi konuşacak! KAAN'dan sonra ANKA-3'te kullanılacak
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TUSAŞ YouTube kanalında yaptığı açıklamada, ANKA-3 adlı İHA'nın çift motorlu versiyonu üzerinde yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Kotil, ANKA-3'ün çift motoru sayesinde süpersonik hızlara ulaşacağını ve Milli Muharip Uçak KAAN'a eşlik edebileceğini belirtti.

Kotil "ANKA-3 de görünmez olacak, KAAN'da kullandığımız boyayı ANKA-3'te de kullanacağız, mühimmatlar gövde içinde olacak" dedi.

Kotil "Türkiye büyük oynuyor. Şu anda her şeyi yapabilecek imkanlara sahibiz. 50 bin çekirdekli bir makine var, KAAN'a çalışıyor " dedi.

Kotil "Dünya savunma tedarikçileri arasında 4 temel güç kalacak, bunlar ABD, Rusya, Çin ve Türkiye" diye konuştu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil

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