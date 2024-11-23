Muharebe sahasında değişen ihtiyaçlara uygun tasarım, geliştirme ve yatırım kararları alan Türk savunma sanayisi şirketleri, bunların sonucunda ortaya çıkan çözümleri yurt içinde ve dışında kullanıma sunuyor.

Ateşli silahlar ve bunların etkin şekilde görev yapmasını sağlayan silah sistemleri ve ekipmanlar geliştiren Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup da bu çözümlere bir yenisini ekledi.

CANiK'in de bağlı bulunduğu SYS Grup bünyesindeki AEI Systems ve UNIROBOTICS işbirliğiyle geliştirilen, dünya ordularının ihtiyaçlarına cevap veren ve yoğun talep gören 30x113 milimetre düşük geri tepmeli orta kalibre top konsepti, Türkiye'deki son kullanıcılarla buluşmaya hazırlanıyor.

Bu konsept kapsamında, UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON Serisi Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesinin en dikkati çeken versiyonlarından biri olan TRAKON 30, AEI Systems'ın geliştirdiği dünyanın en düşük geri tepmeli tamburalı mekanizmaya sahip topu VENOM LR ile birlikte sunuluyor.

SYS Grup'un Birleşik Krallık'taki tesislerinde uzun süredir gerçekleştirilen canlı atış demo faaliyetleri, VENOM LR ile donatılmış TRAKON 30 UKSS'nin hem kara hem de deniz platformlarında sağladığı üstün performansı dünya ordularına kanıtladı. 2024 yılı içerisinde teslimatlara başlayan SYS Grup, bu yenilikçi sistemi Türkiye'deki son kullanıcılar için hazır hale getiriyor.

- GELECEĞİN SAVAŞLARINDA İHTİYAÇLARA CEVAP VERECEK

Ortaya çıkan konsept, düşük geri tepme özelliği, platformlara hızlı entegrasyon ve modüler yapısı ile dikkati çekiyor.

30 milimetre topun yer aldığı silah sistemlerinin özellikle geleceğin kara savaşlarında etkin rol oynayacağı değerlendiriliyor.

Bu sayede meskun mahal operasyonlarında ikincil zararları en aza indirecek şekilde etkili doğrudan atış desteğinin sağlanması hedefleniyor. Bu silah sistemi aynı zamanda dron gibi son önemde önemli bir tehdit haline gelen unsurlara karşı da kullanılabiliyor.

Söz konusu silah sistemi yurt içinde ve dışında Nurol Makina tarafından geliştirilen Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı ile birlikte sergilenmişti.

- İHRACAT KATKISINA BAŞLADI

CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, 2022 yılında SYS Grup bünyesine katılan AEI Systems'ın, çok hızlı şekilde Grup ekosisteminde yerini aldığını ve ihracatlarına yüksek katma değerli ürünler ile destek vermeye başladığını ifade etti.

VENOM LR'nin, AEI Systems tarafından üretilen ve yaklaşık 60 yıllık bir sürede muharebe alanlarında kendini kanıtlamış bir sistemin en modern versiyonu olduğunu dile getiren Aral, "Evrimsel sürecine hava araçları için başlayan bu muharebede kendini kanıtlamış orta kalibre top, mühendislerimizin çalışmaları ile artık sadece hava araçları değil, kara ve deniz platformlarına da entegre edilebilir hale gelmiştir. SYS Grup olarak, bu gelişmiş sistemlerin dünya orduları tarafından yoğun talep görmesinden büyük bir gurur duyuyoruz." diye konuştu.

UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç da VENOM LR'nin, dünyanın en fazla platforma entegre edilebilen orta kalibre topu olarak TRAKON 30 ile hem kara hem de deniz platformlarında hizmet için tasarlandığını söyledi.

Tümüyle yerli ve milli teknoloji ve sermaye ile geliştirilen konseptin Türkiye'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerden de yoğun talep gördüğünü vurgulayan Baç, "Amacımız, modüler, hızlı entegre edilebilen ve kompakt entegrasyon çözümleri sunarak global arenada fark yaratmaktı. Bugün gelinen noktada, TRAKON 30 ve VENOM LR, bu vizyonumuzun somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor." dedi.



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