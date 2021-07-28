Dünya Türkiye'yi konuşuyor: 1 numara olmaya çok yakınlar

28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:03 - Güncelleme: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:03

ABD'li basın kuruluşu Forbes'un haberine göre, Bayraktar drone'larının girdiği her savaşın seyrini değiştirmesi, tüm dünyanın Türkiye'ye kilitlenmesine neden oldu.

Forbes'un haberinde şu ifadeler kullanıldı:

Geçen yıl savaş alanlarında kazandığı sayısız başarıyla adını zaferlerle duyurmasından sonra, Türkiye'nin yerli üretimi Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları 2021'de birkaç yeni müşteri kazandı ve Ankara, dronlarını ilk kez Avrupa'ya ihraç etti.

Polonya, Türk dronları için sipariş veren ilk NATO üyesi ülke oldu ve tanksavar füzeleri ile donatılmış 24 adet TB2 sipariş etti. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, bu insansız hava araçlarının "savaşta kendilerini kanıtladıklarını" söyledi.

Ukrayna ayrıca donanmasının Karadeniz'de devriye gezmesi için TB2 satın aldı. TB2, Kiev'in 30 yıl içinde satın aldığı 'tek büyük yeni savaş uçağı' ve bu da satışın her iki ülke için önemini vurguluyor.

AVRUPA ÜLKELERİ SIRAYA GİRDİ

Diğer Avrupa ülkeleri, potansiyel olarak drone'u veya Türkiye'de üretilecek diğer drone'ları satın alma konusundaki ilgilerini artan bir şekilde dile getirmeye başladı.Polonya'nın hemen ardından NATO'nun bir başka üyesi Letonya da Türk insansız hava araçlarını tedarik etmekle ilgilendiğini açıkladı. Arnavutluk da Türk insansız hava araçlarını satın almak için yaklaşık 9,7 milyon dolar ayırdı.

TB2'ler çatıştığı savaşlarda kayıplar yaşasa da, drone'ların piyasadaki benzerlerine kıyasla ucuz maliyeti göz önüne alındığında bu kayıplar oldukça önemsiz görünüyor.

'İNGİLİZ BAKAN'DAN TB2 ÖVGÜSÜ'

Bu kritik nokta, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace tarafından dile getirildi. Wallace, "TB2 ve beraberindeki mühimmat, teknik yetenekleri cazip fiyatıyla birleştiriyor, bu da komutanlarının düşmana gerçek zorluklar çıkarırken bir miktar yıpranmayı tolere edebileceği anlamına geliyor" dedi.

Maliyet, şüphesiz Türk drone'ları için daha fazla müşteri çekecek önemli bir faktör. Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı İsmail Demir, TB2'nin düşük maliyetine vurgu yaptı: "Başka bir ülkeden bir sistem bizimkiyle aynı kapasiteye sahip olsaydı, fiyatı iki katına çıkar."

Demir hiç de abartmıyor. Guardian gazetesinin Aralık ayında belirttiği gibi, bir TB2'nin maliyeti birim başına ortalama 1-2 milyon dolar arasında, bu da "İngiliz ordusunun ABD'li General Atomics tarafından üretilen koruyucu drone filosu için ödediği drone başına yaklaşık 20 milyon dolardan çok daha az.

'1 NUMARALI İHRACATÇI OLABİLİR'

Türkiye, drone'larının muharebedeki 'yüksek profilli başarılarının' ve düşük maliyetlerinin, kendisini bu tür silahların 'bir numaralı ihracatçısı' yapacağını umuyor ve bu unvanı elde etmek için şansı oldukça yüksek.

Yakın zamana kadar ABD, silahlı insansız hava araçlarını bazı yakın müttefikleri dışında çoğu ülkeye satmadı. Bu durum değişmeye başladı. Trump yönetimi altında Washington, silahlı insansız hava araçlarının yayılmasını sınırlamayı amaçlayan Füze Teknolojisi Kontrol Rejimini (MTCR) yeniden yorumladı.

Kısmen hayal kırıklığından dolayı, Çin gibi rakip silah ihracatçıları, silahlı insansız hava araçları için büyük bir ihracat pazarı oluşturmayı başardı, hatta Birleşik Arap Emirlikleri gibi ABD müttefiklerine satış yapmayı başardı.

'TÜRKİYE BÜYÜK BİR PAZARA SAHİP'

Bununla birlikte, Türkiye modern savaşlarda bu silah sistemlerinin artan önemini artık fark eden ülkeler için, satın alınabilirlik ve mücadele başarılarını sürekli olarak kanıtlayan drone'larına büyük bir ihracat pazarı oluşturabileceğini gösteriyor. (Milliyet)