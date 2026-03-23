Dünyada az sayıda ülke bu teknolojiye sahip! Test uçuşları başladı: KAAN'ı havada dokunulmaz kılacak

Mart ayının başında Türkiye'nin HAVA SOJ elektronik savaş uçağı, entegre görev ekipmanlarıyla birlikte bir test uçuşu sırasında gözlemlendi ve bu gelişme, 2026 yılının sonuna kadar hedeflenen tam operasyonel statüye ulaşmadan önce gözle görülür bir kilometre taşı oldu.

HAVA SOJ programı, düşman hava sahasının dışından radar ve iletişim sistemlerine karşı elektronik destek ve elektronik saldırı görevleri yürütmek üzere Bombardier Global 6000 uzun menzilli iş jeti temelinde dört adet özel stand-off jammer uçağı teslim etmeyi amaçlıyor.

Projeyi yakın takibe alan yabancı basın, Türkiye'nin, yerli olarak geliştirilen alt sistemler kullanılarak uçağa entegre edilmiş radar ve iletişim, elektronik destek ve elektronik saldırı yeteneklerini sahaya sürmeyi planladığını vurguladı.

İLETİŞİMİ ENGELLEMEK İÇİN TASARLANDI

Haberde HAVA SOJ elektronik savaş jetlerinin, düşman hava savunma radarlarını bastırmak, komuta ve kontrol döngülerini bozmak ve tehdit alanının dışında kalırken aldatma ve gürültü karıştırma yoluyla iletişimi engellemek için tasarlandığı ifade edildi. Radar kapsama alanını ve iletişim bağlantılarını zayıflatacak sistemin, 5. nesil savaş uçağı KAAN ve insansız hava araçları gibi dost savaş uçaklarının çekişmeli hava sahasına girip çıkabileceği koridorlar oluşturmakla görevli olduğu dile getirildi.

Uçaktaki görev sistemleri, karmaşık kara, hava ve deniz radarı ve iletişim sinyallerinin tespiti, tanımlanması, tanınması, sınıflandırılması, yön belirlenmesi ve konumlandırılmasını gerçekleştirir. Elektronik saldırı fonksiyonları, geleneksel ve yeni nesil vericilere karşı karıştırma ve aldatma teknikleri kullanır. Operasyonlar, düşman hava savunma sistemlerinin radar ve silah angajman menzillerinin dışında, görev döngüleri boyunca hava ve kara unsurları arasında koordinasyon sağlanarak yürütülür.

AZ SAYIDA ÜLKE BU TEKNOLOFİYE SAHİP

Bu teknolojiye sahip ülkelerle karşılaştırma yapılan haberde, Saab GlobalEye'nin havadan erken uyarı ve kontrol için Erieye ER AESA radarını Global 6000 gövdesine entegre ettiği, Almanya'nın PEGASUS programı ile sinyal istihbarat görevleri için Global 6000'i seçtiği vurgulandı. Mart 2021'e kadar Birleşik Krallık tarafından kullanılan Raytheon Sentinel R1, Global Express'e dayanıyordu ve kara gözetleme ve keşif için yapılandırılmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri, bir Savaş Alanı Hava İletişim Düğümü olarak yapılandırılmış bir Global 6000 olan E-11A'yı kullanırken, ABD Ordusu, ARES ve daha önce HADES programıyla bağlantılı olan ME-11B dahil olmak üzere Global 6500'e dayalı iki istihbarat uçağı kullanmaktadır. Diğer dönüşümler arasında BAE için Project Dolphin, Hindistan Hava Kuvvetleri için DRDO ISTAR ve PAL Aerospace P-6 gibi deniz devriye konseptleri yer almaktadır.