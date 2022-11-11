Çin'de üretildi: Dünyada benzeri yok! “Bu açık bir tehdit”

Pasifik'te ve özellikle Tayvan çevresinde bir gerilim bağlamında Çin, ordusunu özellikle insansız hava araçları açısından modernize etmeye devam ediyor. Askeri insansız hava araçları şu anda ülkenin güneyindeki Zhuhai'de gerçekleşen Çin Hava Şovunun yıldızları. Fransız basını Francetvinfo adlı haber sitesi Çin'in savaş uçaklarını kaleme aldı.



DÜNYADA BENZERİ OLMAYAN SİSTEMLERE SAHİPLER

Haberde, "Silahlı keşif İHA'ları, yüksek irtifa ve uzun ömürlü CH7 İHA'ları, dört motorlu dronlar ve ayrıca hem yüksek hızda hem de yüksek irtifada görev yapabilen WZ8. Çin, gelişen drone karşıtı teknolojilerde de büyük adımlar attı. Çinliler, resmi Çin basınının drone katilleri dediği araca monteli lazer sistemlerinin yanı sıra dünyada benzersiz olan yeni elektronik karıştırma sistemleri geliştirdiler." denildi.

ÇOK AMAÇLI KULLANILIYOR

Çin'in zaten gelişmiş olan teknolojisini son dönemde daha da ileri taşıdığı belirtilen haberde, "Geçen ay bir askeri forumda yayınlanan video Pekin'de FH 901'in yukarıdan bir tanka saldırdığını ve onu tamamen yok ettiğini gösteriyor. Bu İHA özellikle yerden fırlatılabilir, ancak aynı zamanda uçaklarla gökyüzüne de düşürülebilir." İfadeleri kullanıldı.

KOMŞU ÜLKELER İÇİN EK BİR TEHDİT

Fransız araştırmacı Philippe Le Corre'ye göre FH 90 Pasifik'te ek bir endişe kaynağı. Corre, "Silah Çin'e komşu ülkeler için ek bir tehdit. Vietnam, Hindistan, Güney Kore ve aynı zamanda Tayvan. Çünkü Tayvan kontrol edemediği cihazlar tarafından hedef alınacak." dedi.

SAYILARI ARTACAK

Çin'in Tayvan Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde düzenli hava operasyonları ile daha fazla İHA kullandığı yayınlanan raporlarla kanıtlandı. Üstelik Pekin bunu gizlemiyor, yakın zamanda Tayvan çevresindeki Çin devriyelerine daha fazla insansız hava aracının katılması bekleniyor.

Star Gazetesi