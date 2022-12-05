Dünyada bir ilk! Komşu duyurdu: Türkiye üretti, Hindistan çok beğendi

Türk savunma sanayisinin başarıları dünyada konuşulmaya devam ediyor.

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını, bu kez de Endonezya'ya ihracatı gerçekleştirilen ilk orta sınıf tank olan Kaplan MT'yi yakın markaja aldı.

Haberde, dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf tank olan Kaplan MT için, "yakından bakıldığında pek çok ilgi çekici özelliğe sahip" ifadeleri kullanıldı.

DİREKT ATIŞ KABİLİYETİ VAR

Aracın özelliklerinde de bahseden haberde, "KAPLAN MT'nin gelişmiş balistik ve mayın koruma sistemlerine sahip tasarım mimarisi, çok çeşitli ateş gücü kullanımına imkan veren hassas direkt atış kabiliyeti var. Üreticilerin iddialarına göre araç, piyade birimleri için yakın ateş desteğinden daha büyük hedeflere yönelik zırhlı cephanelere kadar, üstün taktik ve stratejik hareket kabiliyetine sahip." denildi.

YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİNE SAHİP

Tankın yüksek ve engebeli yerlerde çok rahat manevra kabiliyetine sahip olabileceği da haberde yer aldı.

SADECE ENDONEZYA DEĞİL HİNDİSTAN'DA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf tank olan Kaplan MT için Endonezya'ya teslimata başlayan FNSS, 18 adetlik teslimatı bu yıl tamamlayacak.

Haberde, KAPLAN MT'nin, Türkiye'de Tank kategorisinde ihraç edilen ilk araç olduğu vurgulandı.

Ayrıca haberde KAPLAN MT'nin yalnızca Endonezya'da değil, Hint Savunma Sanayii tarafından da büyük bir ilgi gördüğünden bahsedildi.

FNSS Kurumsal İletişim Direktörü Cem Altınışık'ın konuya ilişkin görüşlerine de yer verilen haberde, Altınışık'ın KAPLAN MT'yi "son derece modern bir platform" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

DÜNYADA BİR İLK

Kaplan MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi devletler arası bir anlaşma ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı. 2015 yılında Endonezya DG Defence Potential ve Başkanlık arasında imzalanan bir işbirliği anlaşmasıyla, iki prototip orta sınıf tankın geliştirilmesine karar verildi.

FNSS, prototip geliştirme çalışmaları sonrasında Endonezya'da yapılan zorlu dayanıklılık ve atış testlerini başarıyla tamamladı.

Dünyada bir ordu tarafından test edilip onaylanan ilk orta sınıf tank olan Kaplan MT ile FNSS 2019 yılı sonunda, toplam 18 araç için ortak üretim sözleşmesi imzaladı.

2020 yılı içinde son kullanıcı katılımıyla gerçekleştirilen tasarım mükemmelleştirme çalışmalarında sona gelindi.

2021 yılı içerisinde PT Pindad tarafından Endonezya'da üretilecek araçlar için sağlanacak parça ve sistemlerin üretim ve tedarik çalışmaları da tamamlanarak, söz konusu parça ve alt sistemler araç kitleri olarak PT Pindad'a teslim edildi.

FNSS, 2022 başı itibarıyla Türkiye'deki proje aktivitelerini başarıyla tamamladı ve Türkiye'de üretilen araçları müşteriye sunum için hazır hale getirdi. Kalan araçlar, proje kapsamında PT Pindad tarafından, FNSS'in daha önce de başarıyla uyguladığı teknoloji transfer modeli ile Endonezya'da üretilecek.