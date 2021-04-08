Dünyada bir ilk olacak! Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım

08 Nisan 2021 Perşembe 19:37 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 19:44

Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni SİHA TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu S/İHA'sı olacak Bayraktar TB3'ün yuvası TCG Anadolu'yu ziyaret ettik. Savunma Sanayii ve Deniz Kuvvetlerimizden teknik heyetler ile harekat isterleri toplantısı yaptık. Mavi Vatan'da daha güçlü olacağız!

Selçuk Bayraktar, TB3'lerle ilgili, "Bayraktar TB3 diye uçak gemisine inip kalkan yani gemi platformlarına da inip kalkan ve o sınıfta benzeri olmayan bir uçak diye geliştirildi. Kanatları katlanıyor. Uçak gemisine iniyor. 1200 kilogram civarında, daha ağır mühimmatlar taşıyabiliyor. O çalışmalar devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.