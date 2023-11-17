Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın yedinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün Sistem Performans ve Kalifikasyon Testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

#BayraktarTB3 7. uçuş testini de başarıyla tamamladı. ✈️⚓️��#BayraktarTB3 successfully completed its 7th flight test. ✈️⚓️��



Sistem Performans ve Kalifikasyon Testi

System Performance and Qualification Test#MilliTeknolojiHamlesi ������ pic.twitter.com/QZ1bXPnKXd — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 17, 2023

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.