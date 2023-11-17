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Savunma

Dünyada bir ilk olacak! TB3'ten heyecanlandıran gelişme: 7'de 7 yaptı

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3, 7. uçuş testini de başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

17 Kasım 2023 Cuma 19:35 - Güncelleme:
Dünyada bir ilk olacak! TB3'ten heyecanlandıran gelişme: 7'de 7 yaptı
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Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı. BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın yedinci uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün Sistem Performans ve Kalifikasyon Testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Bayraktar TB3 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak.

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