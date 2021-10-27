İSTANBUL 17°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2021 Çarşamba / 21 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5393
  • EURO
    11,0853
  • ALTIN
    547.907
  • BIST100
    1509.2
Savunma

Dünyada bir ilk oldu! Ezber bozan savaş uçağı

Çin'de dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağının geliştirildiği açıklandı.

Sputnik27 Ekim 2021 Çarşamba 08:49 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 08:49
ABONE OL

Çin'de, dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi. The Military Watch dergisi, J-20 jetinin çift koltuklu modifikasyonunun görüntülerini paylaştı.

Sputnik'in haberine göre, The Military Watch dergisinin yayınladığı iki karede, üzerinde Çin Hava Kuvvetleri renklerinin olmadığı J-20 jeti görülüyor. Uçak, iki pilotun sığabildiği büyütülmüş kabine sahip. Haberde, uçağın yer testi aşamasında bulunduğu ifade edildi.

Çift koltuklu savaş uçağının, J-20'nin taarruz ve elektronik harp versiyonlarını geliştirme fırsatını vereceği belirtilen haberde, ikinci pilotun elektronik ekipmanı ve silahı idare edeceği aktarıldı.

Bu aracın ayrıca, 5inci nesil savaş uçağı eğitimini de hızlandıracağı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.