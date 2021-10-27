Dünyada bir ilk oldu! Ezber bozan savaş uçağı

Sputnik 27 Ekim 2021 Çarşamba 08:49 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 08:49

Çin'de, dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi. The Military Watch dergisi, J-20 jetinin çift koltuklu modifikasyonunun görüntülerini paylaştı.

Sputnik'in haberine göre, The Military Watch dergisinin yayınladığı iki karede, üzerinde Çin Hava Kuvvetleri renklerinin olmadığı J-20 jeti görülüyor. Uçak, iki pilotun sığabildiği büyütülmüş kabine sahip. Haberde, uçağın yer testi aşamasında bulunduğu ifade edildi.

Çift koltuklu savaş uçağının, J-20'nin taarruz ve elektronik harp versiyonlarını geliştirme fırsatını vereceği belirtilen haberde, ikinci pilotun elektronik ekipmanı ve silahı idare edeceği aktarıldı.

Bu aracın ayrıca, 5inci nesil savaş uçağı eğitimini de hızlandıracağı kaydedildi.