Dünyada bir ilkti... 'Köpekbalığı' 41 yıl sonra bırakıyor

DHA 22 Ocak 2021 Cuma 07:20 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 07:22

Rusya’da Sovyetler Birliği döneminde faaliyetine başlayan ve ülkede "Köpekbalığı" olarak adlandırılan Rus Deniz Kuvvetleri envanterinde yer olan "Dmitry Donskoy 941" adlı dünyanın en büyük denizaltısı 41 yıl sonra hizmetlerini durduracak. ABD ve NATO ülkeleri tarafından 'tayfun sınırı denizaltı' olarak bilinen dünyanın en büyük denizaltısı Dmitry Donskoy 941'nin modern savaş teknolojilerinin gerisinde kaldığı ve denizaltında çok ses çıkarttığı sebebiyle emekliye ayrılmasına karar verildiği bildirildi.

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Yapımıına 1976 yılında başlanan ve 1980’de suya indirilen Dmitry Donskoy 941'nin 172 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğinde olduğu ifade edildi. 6 torpido yuvasına ek olarak, denizaltının 20 adet R-39 balistik füzeyle donatıldığı belirtiliyor. Sargasso Denizi'nde bulunan denizaltının, dünyanın yarısını kontrol edebileceği ifade ediliyor. Denizaltının, Rusya'nın en büyük tersanesi olan Bolşoy Kamen şehrinde işçiler tarafından parçalanacağı belirtildi.