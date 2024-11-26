Dünyada büyük ses getirdi! Türkiye'yi ‘kilit oyuncu' olarak nitelendirdiler: TB3, F-35'leri telafi edecek

Bayraktar TB3 SİHA'nın TCG Anadolu gemisinden iniş kalkış yaparak dünya havacılık tarihinde ilke imza atması dünya basınında geniş yer bulmaya devam ediyor. TB3'ün modern askeri teknolojide oyun değiştirici olduğunu yazan yabancı basını, TB3'ün ABD üretimi gelişmiş F-35B savaş uçaklarının yerini alacağını ifade etti.

Haberde, son on yılda Türkiye'nin, Baykar'ın öncülük ettiği İHA geliştirmede kilit bir oyuncu olarak ortaya çıktığı ifade edilerek, şirketin portföyünde çeşitli çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren Bayraktar TB2 ve daha gelişmiş Bayraktar Akıncı'nın yer aldığı vurgulandı. Haberde, söz konusu askeri araçların, istihbarat, gözetleme, keşif ve hassas vuruşlarda yeteneklerini göstererek Türkiye'nin küresel savunma arenasındaki itibarını sağlamlaştırdığı belirtildi.

"BİR EVRİMİ TEMSİL EDİYOR"

Bayraktar TB3'ün Türkiye'nin İHA kabiliyetlerinde bir 'evrimi' temsil ettiğinin altı çizilen haberde, gemi operasyonları için tasarlanan TB3'ün, deniz araçlarından verimli depolama ve konuşlandırma sağlayan katlanabilir kanatlara sahip olduğu ifade edildi. Yaklaşık bin 450 kilogramlık maksimum kalkış ağırlığına sahip olduğu ifade edilen TB3'ün İHA platformları için özel olarak tasarlanmış çeşitli mühimmatlar dahil olmak üzere 280 kilograma kadar yük taşıyabildiği belirtildi.

TARİHİ TEST

Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 PT2, 19 Kasım'da TCG Anadolu'nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı. Ege ve Akdeniz'in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı. Gerçekleştirilen test uçuşuyla hem havacılık hem de denizcilik tarihinde yeni bir dönemin kapıları aralandı.

Haberde, TB3'ün TCG Anadolu'ya başarılı bir şekilde entegre edilmesinin, bu sınıftaki sabit kanatlı bir İHA'nın kısa güverteli bir amfibi hücum gemisinde faaliyet gösterdiği ilk örneği temsil ettiği aktarıldı.

F-35B UÇAKLARININ YOKLUĞUNU TELAFİ EDECEK

Haberde ayrıca, Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'da konuşlandırılmasının, deniz havacılığında dönüştürücü bir değişimi ifade ettiğinin altı çizildi. Bu yeteneğin aynı zamanda, Türk Donanması'nın operasyonel esnekliğini artırarak, gözetleme, keşif ve saldırı görevlerine olanak tanıyacağı belirtildi. Haberde, "TB3'ün entegrasyonu ayrıca, F-35 programından çıkarılan Türkiye için F-35B uçaklarının yokluğunu telafi edecek" denildi.

KIZILELME'YA DİKKATİ ÇEKTİLER

Haberde son olarak, Türkiye'nin, ileriye dönük, otonom hava-hava muharebesi ve deniz platformlarından operasyonlar için tasarlanmış jet motorlu Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilmesiyle İHA filosunu daha da genişletmeyi planladığı ifade edildi.