Dünyada çok az ordu sahip! Milli AKKOR karşısında ABD'ye sarıldılar

Türk savunma sanayisinin başarısı Yunanistan'ı etkisi altına aldı. Milli silahlarımız karşısında endişelerini her gün dile getiren Yunan basını, bu sefer gündemine Altay ana muharebe tankını aldı.



Yunan basını, 2023'te üretime başlaması beklenen Altay tankının Türk silah endüstrisi tarafından üretilen çok sayıda bileşen kullanılarak önemli ölçüde yeniden tasarlandığını yazdı.

İlk Altay tankı siparişinin 100 adet olacağı belirtilirken haberde, "Büyük olasılıkla, bir sonraki parti Türk yapımı motorla donatılacak" ifadeleri yer aldı.

Türk ordusunun 250 Altay tankı sipariş ettiğini yazan Yunan basını, hedef talebin yaklaşık bin tank olduğunu kaydetti.

Altay'ın bileşenleri arasında yer alan lazer güdümlü tank topu atışı ve ASELSAN tarafından geliştirilen Akkor Aktif Koruma Sistemi'ne vurgu yapıldı.



Tankta koruma seviyesi arttırılmış kule üstü zırhların kullanılacağını dile getiren Yunan basını, "Altay tankının Aktif Koruma Sistemi'ni (AKKOR) taşıyacak olması, bundan sonra Yunanistan'ı ABD yapımı anti-tankları almaya yöneltmesi gereken bir gerçektir" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde AKKOR hakkında bilgilere yer verilirken Türkiye'nin sipariş edeceği ilk Altay teslimatını Ege'ye konuşlandıracağı ileri sürüldü.

AKKOR, ÇOK AZ ORDUNUN SAHİP OLDUĞU BİR YETENEK

AKKOR Sistemi, Milli Tank ALTAY'da kullanılmak üzere geliştirilecek olup, modüler mimarisi sayesinde birçok tipteki zırhlı araca uygulanabilen bir aktif koruma sistemidir. ASELSAN, dünyada çok az ordu tarafından kullanılan bu sistem üzerinde 2008 yılında beri öz kaynaklarını kullanarak çalışıyordu. Sistem ile ilgili radar, merkezi bilgisayar ve fiziksel imha mühimmatının denendiği testler de 2010 yılından itibaren başarı ile gerçekleştirildi.

TANKLARIN KORUMA KALKANI OLACAK



ASELSAN tarafından özgün olarak geliştirilecek olan AKKOR, 360 derecelik tam bir koruma kalkanı oluşturacak. AKKOR, yüksek teknoloji radarı ile üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılayacak. Yönlendirilecek fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşmakta olan tanksavar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak tehdidi etkisiz hale getirecek.

DÜNYADAKİ BENZERLERİNDEN ÜSTÜN



AKKOR Sistemi, mühimmatın üzerindeki akıllı sensör ile dünyadaki benzerlerinden daha üstün bir performans sergileyecek. Mini bir radar gibi çalışan sensör, yaklaşan roket/füze ile savunma mühimmatının en yakın olduğu zamanda patlamayı gerçekleştirerek tehdidi yok edecek.