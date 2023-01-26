Dünyada çok fazla örneği yok! Anlaşma komşuyu kıskandırdı: Fransa'ya değil Türkiye'ye verdiler

Pakistan'ın sahip olduğu Fransız yapımı Agosta 90B Sınıfı denizaltıların yarı ömür modernizasyonunu içeren ihaleyi Türkiye'nin üretici firmaya karşı kazanması Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Yunan basını, Türkiye ile Pakistan arasında denizaltı anlaşması karşısında yaşadığı hazımsızlığını manşetlere taşıdı.

"Türkiye, Fransız denizaltılarıyla tehlikeli bir oyun oynuyor" başlığıyla konuyu gündeme taşıyan Yunan basını, "Pakistan'ın Fransız yapımı denizaltıları Fransa tarafından değil Türkiye tarafından modernize ediliyor" değerlendirmesinde bulundu.



STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin Pakistan ile yapılan anlaşma kapsamında ilk denizaltının Nisan 2021'de teslim edildiğini ikincisinin Aralık 2022'de kullanıma sunulduğunu, üçüncü denizaltı için ise çalışmaların sürdüğü ifade edildi.



Haberde STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün açıklamalarına yer verildi;

"Bu proje bizim için gerçekten kritik bir proje. Üretici firmaya karşı kazandığımız bir ihale. Yurt dışında çok fazla örneğini göremezsiniz. Üretici firmalar dışında bu yetkinliğe sahip firma sayısı çok fazla yok. Bu denizaltı modernizasyonuyla STM, denizaltı konusundaki yetkinliğini ispatlamış oldu. Birçok yerli ve milli firmamızın bizle beraber ihracat yapmasına kapı açmış olduk. Bu tarz platformlara, denizaltılara sahip ülkelere de mesaj olmuş oldu. Çünkü üretici firma dışında STM, çok kapsamlı bir modernizasyonu yurt dışında, Pakistan'da gerçekleştirdi. Üçüncü denizaltı için çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Ülkemizin denizaltı gibi çok ileri teknoloji içeren stratejik bir alanda gerçekleştirdiği ilk mühendislik ihracatı. 50'ye yakın alt yüklenici firmamız var. Bu projeyle hepimiz için yeni bir kapı açıldı"

Star Gazetesi