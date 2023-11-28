İSTANBUL 15°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2023 Salı / 16 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9546
  • EURO
    31,7156
  • ALTIN
    1874.91
  • BIST100
    8108.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • ASELSAN, ROBOSİM'i böyle duyurdu: Dünyada eşi benzeri yok
Savunma

ASELSAN, ROBOSİM'i böyle duyurdu: Dünyada eşi benzeri yok

ASELSAN X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni savunma sistemi 'ASELSAN ROBOSİM'i 'dünyada eşi ve benzeri yok' diyerek tanıttı.

28 Kasım 2023 Salı 14:03 - Güncelleme:
ASELSAN, ROBOSİM'i böyle duyurdu: Dünyada eşi benzeri yok
ABONE OL

ASELSAN "önce test sonra görev" başlığıyla duyurduğu savunma sisteminyle ilgili paylaşımda, "İleri teknolojiye sahip savunma sistemlerinin geliştirilmesi, yüksek teknolojili test sistemleri ve altyapılarıyla mümkündür. Dünyada eşi ve benzeri olmayan ASELSAN ROBOSİM Dinamik Hedef Test Altyapısı sayesinde, düşman hedefleri ve saldırı senaryolarının benzetimleri açık alanda yapılabiliyor. Bu sayede hava savunma sistemlerimizin çeşitli saldırı senaryoları karşısında etkinlikleri test edilebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.