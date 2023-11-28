ASELSAN, ROBOSİM'i böyle duyurdu: Dünyada eşi benzeri yok

ASELSAN "önce test sonra görev" başlığıyla duyurduğu savunma sisteminyle ilgili paylaşımda, "İleri teknolojiye sahip savunma sistemlerinin geliştirilmesi, yüksek teknolojili test sistemleri ve altyapılarıyla mümkündür. Dünyada eşi ve benzeri olmayan ASELSAN ROBOSİM Dinamik Hedef Test Altyapısı sayesinde, düşman hedefleri ve saldırı senaryolarının benzetimleri açık alanda yapılabiliyor. Bu sayede hava savunma sistemlerimizin çeşitli saldırı senaryoları karşısında etkinlikleri test edilebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Önce test✅

sonra görev��



İleri teknolojiye sahip savunma sistemlerinin geliştirilmesi, yüksek teknolojili test sistemleri ve altyapılarıyla mümkündür.

Dünyada eşi ve benzeri olmayan ASELSAN ROBOSİM Dinamik Hedef Test Altyapısı sayesinde, düşman hedefleri ve saldırı... pic.twitter.com/ATrZ4TNwtg — ASELSAN (@aselsan) November 28, 2023