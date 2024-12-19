Bayraktar, Fahri Doktora Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, Baykar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Can Sağlığı Vakfı ve Kültür Medeniyet Vakfı çalışmalarını anlattı.

Baykar'ın bugün dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olduğunu belirten Bayraktar, en yakın ABD'li rakibinden 3 kat büyük olduğunu ve gelirinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ettiğini söyledi.

İnsansız hava aracı serüveninin robot uçakla 2004'te başladığını dile getiren Bayraktar, sonrasında geliştirilen SİHA'lar ile teröre yönelik etkili mücadele yürütüldüğünü kaydetti.

TB2'nin 2014'te ilk uçuşunu yaptığını ve en fazla ülkeye ihracat edilen SİHA olduğunu aktaran Bayraktar, 2015'te ROKETSAN'ın yaptığı mühimmatla silahlandığını kaydetti. 6 kilodan başlayan serüvenin 6 tonluk Akıncı ile devam ettiğini söyleyen Bayraktar, Kızılelma'yı da Cumhuriyetin 100. yılına varmadan uçurmayı başardıklarını bildirdi. Bu yıl Kızılelma'nın seri üretime geçtiğini dile getiren Bayraktar, bir yandan üretim yaptıklarını bir yandan da geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Havacılıkta akamete uğratılmış serüvenin yeniden doğuşuna tanıklık ettiklerini aktaran Bayraktar, "20 yıllık hedefimize vardıktan sonra hedef biraz daha öteye taşındı ve uzay çalışmalarına başladık. Fergani adlı çalışmamız, yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Yine öz kaynaklarımızla küresel konumlama sistemimizi inşa ediyoruz, alçak yörünge takım uydularla." diye konuştu.

Bayraktar, ilk uydunun gelecek ay uzaya çıkacağını bildirdi.

Can Sağlığı Vakfı'nın yaklaşık 2 yıldır sağlık alanında bilimsel araştırmalar yaptığını ve toplum sağlığı alanında projeler ürettiğini anlatan Bayraktar, özellikle kanser ve psikiyatri alanında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Teknofest'i de ilk 2018'de gerçekleştirdiklerini ve bugüne kadar 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Bayraktar, gelecek yıl da KKTC'de ve İstanbul'da gerçekleştireceklerini belirtti.

"20 YILDA 4 FARKLI UÇAK YAPTIK"

Programda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan ve tavsiyelerde bulunan Bayraktar, bugünün gençlerinin medeniyetin adalet, merhamet, iyilik ve hürriyet duygularından aldığı ilhamla tüm müesseseleriyle yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceğini kaydetti.

Dünyanın çöktüğünü ve yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın neredeyse her tarafında zulüm var. Özellikle bizim medeniyetimizin yaşadığı coğrafyalara bakacak olursanız daha da fazla olduğunu görürsünüz. Halihazırda biz konuşurken işte yapay zeka destekli bir soykırım devam ediyor. Dolayısıyla bizlerin bunlara 'dur' diyebilmemizin yolu ancak tam bağımsız ve güçlü olabilmekten geçiyor. Bunları da inşallah sizlerle birlikte sizlerin çabalarıyla, gayretleriyle hep birlikte inşa edeceğiz."

Bir öğrencinin "Bir üniversite açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna Bayraktar, "Yüksek Teknoloji Enstitüsü açma niyetim var. Spesifik bir alanda dünyada iddialı olacak, genel her alanda değil." dedi.

Öğrencilere geri gelmeleri şartıyla yurt dışına gitmeleri ve yurt dışı tecrübesi edinmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Bayraktar, kendisinin de yurt dışında yüksek lisans yaptığını ve bunun avantajlarını da gördüğünü ifade etti. Üniversite yıllarında teknolojik çalışmalarda "Yurt dışında yapılmış, onlar bu konuda daha iyi" gibi algının hakim olduğunu ancak Türkiye'de yapılan çalışmalarla bu algının yıkılmaya başladığını anlatan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Benim yıllarımda 'Fransız çok daha iyisini yapar, sen uğraşma, olmaz.' bu duygu vardı. Bu birkaç yüz yıldır üzerimize sinmiş bir duygu. Bunu epey yıktık. Tümüyle kurtulduk diyemem ama epey bir yıkıldı. En azından halı dokuma değil de yüksek teknoloji işi olan, stratejik denge değiştiren bir teknolojide dünya lideriyiz. Savunma sanayide ciddi iddia ortaya koyduk, ciddi bir ivme yakaladı Türkiye. Diğer alanlara da bunu yaymaya çalışıyor."

Bir öğrencinin de "Bundan sonra hangi projeleri hayata geçirmek istiyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Bayraktar, "Uzay ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, kamuoyuna açıklamadığımız başka çalışmalarımız da var. 20 senede 4 farklı uçak yaptık. Öyle her şeyi yapmadık, yapsaydık muhtemelen hiçbiri bu kadar iyi olmayacaktı. Bu kadar iddialı da olmayacaktı. Odaklanarak gittik." yanıtını verdi.

Konuşmaların ardından MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Üniversite Senatosu adına fahri doktora beratı verdiği Bayraktar'a cübbesini giydirdi.

Bayraktar da Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile Rektör Dalgar'a Akıncı maketi hediye etti.

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