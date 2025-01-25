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Savunma

Dünyada sadece Türk polisinde var... Zorlu şartlara karşı böyle hazırlanıyorlar

Dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopter sadece Türk polisinde bulunuyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), 'havadaki gözleri' olan pilotlar ise zorlu şartları simülatörde deneyimliyor. Pilotlar bu helikopterlerle hataya yer vermemek için sıkı eğitimden geçiyor.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
Dünyada sadece Türk polisinde var... Zorlu şartlara karşı böyle hazırlanıyorlar
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Hava araçlarıyla 44 yıldır vatan semalarında huzur ve güvenliği sağlayan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığının bünyesinde, terör başta olmak üzere suçlularla mücadelede görev alan pilot adayları simülatörlerde her mevsim ve hava koşulunda uçabilmek için eğitim alıyor.

Atak helikopterini envanterine dahil ederek terör ve suçla mücadelede önemli bir aşamaya ulaşan EGM Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı havacı polisler, asayiş, trafik, narkotik gibi operasyonları başarıyla yerine getiriyor, gökyüzünde güvenliği sağlıyor.

- "ÇELİK KANATLAR" GERÇEĞİ ARATMAYAN SİMÜLATÖRLERDE EĞİTİM ALIYOR

Dünyada hiçbir polis teşkilatında bulunmayan taarruz sınıfı helikopteriyle doğrudan saldırı gücüne sahip olan Havacılık Daire Başkanlığının pilotları, hiçbir hataya yer vermemek için sıkı eğitimden geçiyor.

Bu pilotlardan soyadı güvenlik gerekçesiyle verilmeyen Öğretmen Pilot Başkomiser Alparslan, AA muhabirine, merkezin faaliyetlerini, eğitim süreçlerini ve yaptıkları çalışmaları anlattı.

Genel havacılık eğitiminden, hava aracı intibak eğitimine kadar her hava aracı için ayrı bir intibak eğitimi yaptıklarını ve bu eğitimin önemli parçalarından birinin de simülatör uçuşları olduğunu belirten Alparslan, "Pilotlarımızın, acil durum prosedürlerine ya da olumsuz hava şartlarında uçuşlara alışkın olmaları için simülatörleri etkin ve verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Simülatörler sayesinde eğitimlerin hem çok düşük bir maliyetle hem de hiçbir hayati risk taşımadan yapılabildiğinin altını çizen Alparslan, şöyle devam etti:

"Şu an Bell 429 helikopterinin simülatöründeyiz. Kokpit birebir helikopterdekinin aynısı. Pilot arkadaşlar, helikopterde yaşayamadıkları acil durum senaryolarını simülatör sayesinde deneyimleme fırsatı buluyorlar. Bu sayede gerçek bir acil durumla karşılaştıkları takdirde bu simülatörlerde aldıkları eğitim onlar için önem arz etmekte oluyor. Aynı zamanda olumsuz meteorolojik şartları da burada simüle edebildiğimiz için gerçek helikopterde gerçekleştiremediğimiz uçuş faaliyetlerini burada gerçekleştirebiliyoruz. Bu simülatörlerin kokpit ve diğer dizaynları birebir helikopterdekiyle aynı olduğu için hem maliyet olarak hem de uçuş eğitim maliyeti olarak bizler için fayda sağlamaktadır."

- "YAKLAŞIK BİR SENELİK EĞİTİM SÜRECİMİZ VAR"

Pilot adaylarının hava araçlarının başına geçmek için çok çalıştıklarını anlatan Alparslan, uzun ve zorlu eğitim sürecine ilişkin, "Yaklaşık bir senelik eğitim sürecimiz var. Pilot aday adayı olan personel, 6 aşamalı sınavlarımızı başarıyla tamamladıktan sonra pilot adayı oluyor. Pilot adaylarımız da pilotaj eğitimlerini burada ya da dünyanın farklı yerlerinde alıyor. Pilotaj eğitimlerini tamamladıktan sonra adaylar, kendi envanterimizde bulunan Sikorsky, Bell 429, Bell 206 tipi helikopterlerin ve uçakların simülatörlerinde eğitimlerine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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