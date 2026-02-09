Türk savunma sanayisinin global pazardaki temsilcilerinden SARSILMAZ Silah Sanayi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında, başta 25 mm TRM Topu olmak üzere yeni nesil silah ve silah sistemlerini uluslararası son kullanıcılar ve karar vericilerle buluşturdu.

SARSILMAZ İş Geliştirme ve Yurt Dışı Satış Müdürü Oğuz Çetintürk, yurt dışından temin edilirken millileştirilen 25 mm topa ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile SARSILMAZ'ın yüzde 50 ortaklığıyla kurulan TR Mekatronik'in ilk ürünün taarruz ve taktik keşif helikopteri ATAK için geliştirilen burun topu olduğunu ifade eden Çetintürk, oldukça zorlu gereksinimler ve derin mühendislik birikimi gerektiren projede kalifikasyonları tamamladıklarını, Türkiye ile dost ve müttefik ülkelere teslimatları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu derin birikimin üzerine yol haritalarında bulunan orta kalibre silah sistemlerine sıra geldiğini anlatan Çetintürk, burada ilk ürünün de 25 mm kara ve deniz topu olduğunu belirtti. Çetintürk, şöyle konuştu:

"Dünyada sadece birkaç ülkenin ve şirketin geliştirebildiği bir silah sistemi. 25 mm orta kalibre silah sistemi entegre olduğu platformlarda 2 kilometrenin üzerinde etkili menzili ve 25 mm kalibrenin getirmiş olduğu yüksek balistik tahrip gücüyle özellikle zırhlı tehditleri hedefliyor. Böyle olduğunda da 4x4, 8x8 bir zırhlı aracın üzerine bu silahı entegre ettiğinizde 2 kilometreden gördüğünüz herhangi bir zırhlı aracı etkisiz hale getirme şansınız bulunmakta. Bu da sahada size önemli bir kuvvet çarpanı olarak geliyor. Projemiz oldukça zorlu, Türk ordusuna yakışan kaliteyi yakalamak için Savunma Sanayii Başkanlığının da desteğiyle belirlenmiş en zorlu şartların birçoğunu bitirdi. Yakın zamanda envantere gireceğinin müjdesini vermek için heyecanla bekliyoruz. SARSILMAZ ve TR Mekatronik olarak bu müjdeyi vermenin gururunu yaşıyoruz."

Çetintürk, silahın ilk olarak Özel Maksat Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Projesi'nde FNSS aracı ve ASELSAN kulesine entegre şekilde yakın zamanda envanterde görüleceğini bildirdi.

Silahın hem kendi başına hem de kule üzerindeki atış testlerinin, kalifikasyonunun birçoğunun tamamlandığını aktaran Çetintürk, silahın kara ve denizdeki hareketli platformlar başta olmak üzere ihtiyaç halinde sabit platformlarda da kullanılabileceğini söyledi.

Oğuz Çetintürk, silahın deniz için farklı bir versiyonu çıkmadığını, boyası ve konnektörleri değiştirilerek yeni bir tasarım ve kalifikasyon sürecine gerek duyulmadan çözüm üretilebildiğini ifade etti. Çetintürk, talep halinde en kısa sürede deniz platformlarına da uyarlanabilir bir silah olduğunu kaydetti.

