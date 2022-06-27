Dünyanın en büyük denizaltıları görüntülendi! Operasyon mu başlıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonlarının başlamasından bu yana Karadeniz, Ukrayna topraklarının derinliklerindeki hedeflere yönelik çeşitli saldırılara ev sahipliği yaptı. Rusya, Karadeniz'deki denizaltılarından Kalibr füzelerini kullanarak birçok saldırı düzenledi.



Ukrayna da kısa süre önce Karadeniz'deki üç Rus doğal gaz kulesine füze saldırısı düzenledi ve Rus donanmasına darbeler vurdu. Ukraynalı kaynaklara göre, gaz kuleleri Rus askeri garnizonları ve kuşatma altındaki ülkelerine saldırmak için kullanılan depolanmış ekipmanlardı.

Bu arada, Rusya'nın en büyük denizaltılarıyla ilgili önemli bir gelişme, savaş alanından birkaç mil uzakta ve Rusya'nın kuzeybatı kıyısına yakın Beyaz Deniz'de gözlemlendi.

26 Haziran'da, Donanma Analisti HI Sutton, Açık Kaynak İstihbaratına atıfta bulunarak, dünyanın en büyük iki denizaltısının - Belgorod (K-239) ve Typhoon Sınıfından Dmitri Donskoy'un (TK-208) Beyaz Deniz yüzeyinde yakalandığını ortaya çıkardı.

Ayrıca bu denizaltıların devasa olduğunu ve Batı'daki muadillerinden çok daha büyük olduğunu iddia etti. Ancak, iki denizaltının neden Beyaz Deniz'de aniden ortaya çıkması hemen anlaşılmadı.

DEVASA DENİZALTILAR BEYAZ DENİZ'DE! YENİ BİR OPERASYON SİNYALİ Mİ?

Beyaz Deniz, Rusya'nın kuzeybatı kıyısında, Barents Denizi'nin güneydeki bir körfezidir. Beyaz Deniz, Rusya'nın Uzak Doğu limanları ile kuzeybatı Rusya'nın ekonomik açıdan hareketli bölgeleri ve diğer ülkeler arasında hayati bir kanal olarak hizmet ediyor.

Onega Gölü'ne akan Beyaz Deniz-Baltık Kanalı, Rusya'yı Avrupa su yolu ağına bağlar.

Beyaz Deniz'de yüzen iki denizaltının kesin amacı bilinmemekle birlikte, iki denizaltının testler için orada olduğuna dair spekülasyonlar var.

DENİAZALTILAR STRATEJİK NOKTADA GÖRÜLDÜ

Beyaz Deniz, Rusya'nın Finlandiya ve İsveç'e yakın arka bahçesidir. İki denizaltının rutin bir operasyon için Beyaz Deniz-Baltık Kanalı üzerinden Barents Denizi'ne yönelmiş olması muhtemel. Askeri analist Joseph P. Chacko'ya göre, kanal çok derin olmadığı için denizaltılar yüzeye çıkmak ve transit geçmek zorunda kalmış olabilir.

Denizaltıların yakında NATO üyesi olacak Finlandiya ve İsveç ile bir ilgisi olup olmadığı sorulduğunda Chacko, "Bunlar sadece uzun menzilli balistik füze kullanan stratejik denizaltılar. İskandinavlara karşı bir saldırı için İskender füzesi yeterli olacaktır. Bu yüzden, deniazaltılar ya Rusya'nın çevresini koruyor, ya da rutin bir tatbikat yapıyordu." şeklinde yanıt verdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK DENİZALTILARI

Project 941 Akula sınıfı RFS Dmitri Donskoy (TK-208) nükleer balistik füze denizaltısı, Rus Donanmasının önemli bir parçasıdır ve NATO raporlama adı Typhoon'dur.

175 metre uzunluğunda olan denizaltı, 1980'den beri faaliyette ve hizmet süresi boyunca önemli iyileştirmelerden geçti. Geminin yaklaşık 160 kişilik mürettebatı ve 48.000 ton ağırlıkla yüzme kapasitesine sahip.

Denizaltı, güçlü füzeleri sayesinde hedeflenen gemilere bir dalga şeklinde füze saldırısı gerçekleştirebilir. Bu denizaltılar ayrıca dünyanın herhangi bir yerinden gizlice devasa balistik füzeler fırlatabilir.

Rus devlet haber ajansı TASS , Dmitri Donskoy'un en az beş yıl daha hizmette kalacağını bildirdi. Bu denizaltı, Beyaz Deniz'de de görülen Belgorod'a kadar dünyanın en büyük denizaltısıydı.

Belgorod, Oscar-II seyir füzesi denizaltısının bitmemiş gövdesinden inşa edilmiş, oldukça büyük, gizli, özel olarak tasarlanmış bir nükleer denizaltıdır. Klavesin-2R gibi su altı insansız hava araçlarından Losharik minyatür denizaltılarına kadar her şeyle uyumlu olduğuna inanılıyor.

Geminin gövdesi yaklaşık 184 metre (604 fit) uzunluğunda ve su altında yük hareket kapasitesi 30.000 ton.

Star Gazetesi