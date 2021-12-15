Dünyanın en büyük hava kuvvetleri açıklandı, Türk Hava Kuvvetleri gururlandırdı! Fransa'yı da geçtik

star.com.tr 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:22 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 14:27

FlightGlobal dergisi Dünya Hava Kuvvetleri 2022 araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin gururu Türk Hava Kuvvetleri, yine ilk 10 listesinde yerini alarak tüm dünyaya ismini bir kez daha duyurdu.

Yapılan araştırmaya göre, ABD, 13.246 uçakla (%25) listenin başında geliyor. Rusya, 4.173 askeri uçağa veya dünya genelindeki toplam sayının %8'ine, Çin ise 3 bin 285 askeri uçak ve helikopterle üçüncü sırada yer alıyor.

Araştırmaya göre Türkiye ise, 1,057 adet hava aracıyla küresel askeri filosunda %2'sini oluşturdu. Eski araştırmalara göre Fransa'nın gerisinde kalan Türkiye, son araştırmada Fransa'yı geride bıraktı.

Araştırmada Türkiye, 474 savaş helikopteriyle bu alanda 7., eğitim uçak/helikopteri alanında 277 adetle 9. sırada yer aldı.

DÜNYADA HALA EN ÇOK KULLANILAN SAVAŞ UÇAKLARI LİSTESİ

Araştırmada, halihazırda dünyadaki hava kuvvetleri tarafından en çok kullanılan 10 uçağa da yer verildi.

ABD'nin General Dynamics'i tarafından geliştirilen F-16, 2,248 adetle listenin başında yer aldı. F-16'lar 'küresel askeri filo'daki savaş uçaklarının %15'ini oluşturdu.

Rusya'nın Su-27/30'u 1,063 adetle (7%) 2. sırada, 963 adetle (%6) 3. sırada yer aldı.

Onları sırasıyla şu uçaklar takip etti:

4. F-18 893 6%

5. MiG-29 822 6%

6. Eurofighter Typhoon 512 3%

7. Su-25 474 3%

8. F-35 445 3%

9. J-7 445 3%

10. F-5 412 3%

Diğerleri 6,436 44%

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